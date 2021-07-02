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«Челси» отдал Гилмора в аренду «Норвичу»

02 июля 2021, 13:10

Пресс-служба «Челси» сообщает, что полузащитник Билли Гилмор следующий сезон проведет в аренде.

Лондонский клуб отдал хавбека в аренду «Норвичу». Соглашение рассчитано на один год.

Недавно на Гилмора также претендовал «Вулверхэмптон».

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Все комментарии
azkan
azkan
04 июля в 20:07
В прошлом сезоне ему мало давали шансов показаться.
На Евро отлично себя проявил.
Все правильно ему нужна игровое время.
David Young
David Young
02 июля в 14:21
Так будет лучше для Билли.
dimagas2
dimagas2
02 июля в 14:15
Значит трансфер Райса не за горами.
Сварожич
Сварожич
02 июля в 13:57
Все правильно сделали...нужна игровая практика
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 июля в 13:45
Не опозорь там Челси!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 июля в 13:12
Пусть набирается опыта...
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