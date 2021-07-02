«Челси» отдал Гилмора в аренду «Норвичу»

Пресс-служба «Челси» сообщает, что полузащитник Билли Гилмор следующий сезон проведет в аренде.
Лондонский клуб отдал хавбека в аренду «Норвичу». Соглашение рассчитано на один год.
Billy Gilmour will spend the 2021/22 season on loan in the Premier League with Norwich City. ✍️— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 2, 2021
Good luck, @billygilmourrr! 👊
Недавно на Гилмора также претендовал «Вулверхэмптон».
На Евро отлично себя проявил.
Все правильно ему нужна игровое время.
На Евро отлично себя проявил.
Все правильно ему нужна игровое время.