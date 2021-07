«Челси» отдал Гилмора в аренду «Норвичу»

Пресс-служба «Челси» сообщает, что полузащитник следующий сезон проведет в аренде.

Лондонский клуб отдал хавбека в аренду «Норвичу». Соглашение рассчитано на один год.

Billy Gilmour will spend the 2021/22 season on loan in the Premier League with Norwich City. ✍️



Good luck, @billygilmourrr! 👊