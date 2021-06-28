«Лацио» работает над арендой Брандта

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28 июня 2021, 13:29

Сообщается, что «Лацио» в данный момент работает над подписанием полузащитника «Боруссии» Д .

Римский клуб планирует взять 25-летнего футболиста в аренду. «Орлы» готовы заплатить за годичную аренду 4-5 млн евро, а также включить в контракт приоритетное право выкупа футболиста за 21-22 млн евро. Опция станет обязательной, если «Лацио» по итогам следующего сезона попадет в Лигу чемпионов. Ранее была информация, что «Боруссия» хочет выручить с продажи игрока 25 млн евро.

Недавно сообщалось об интересе к Брандту также со стороны «Арсенала».