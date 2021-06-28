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«Лацио» работает над арендой Брандта

28 июня 2021, 13:29

Сообщается, что «Лацио» в данный момент работает над подписанием полузащитника «Боруссии» Д Юлиана Брандта.

Римский клуб планирует взять 25-летнего футболиста в аренду. «Орлы» готовы заплатить за годичную аренду 4-5 млн евро, а также включить в контракт приоритетное право выкупа футболиста за 21-22 млн евро. Опция станет обязательной, если «Лацио» по итогам следующего сезона попадет в Лигу чемпионов. Ранее была информация, что «Боруссия» хочет выручить с продажи игрока 25 млн евро.

Недавно сообщалось об интересе к Брандту также со стороны «Арсенала».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
28 июня в 14:38
Боруссия вряд ли согласится.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 июня в 14:33
В ЛЧ должны выходить!
beefs
beefs
28 июня в 13:42
это хорошо если тобой интересуются, еще лучше когда заключают контракт...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 июня в 13:30
Это надо потрудиться...
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