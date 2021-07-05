Белотти может заменить Миранчука в «Аталанте»

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05 июля 2021, 16:44

По данным Tuttosport, нападающий «Торино» может продолжить карьеру в «Аталанте».

Клуб из Бергамо ищет нового атакующего игрока, который сможет заменить в составе . Как сообщает источник, тренерский штаб «Аталанты» не совсем удовлетворен игрой российского футболиста.

Ранее была информация, что «Торино» готов продать Белотти за 34 млн евро.