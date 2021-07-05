ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

Белотти может заменить Миранчука в «Аталанте»

05 июля 2021, 16:44

По данным Tuttosport, нападающий «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в «Аталанте».

Клуб из Бергамо ищет нового атакующего игрока, который сможет заменить в составе Алексея Миранчука. Как сообщает источник, тренерский штаб «Аталанты» не совсем удовлетворен игрой российского футболиста.

Ранее была информация, что «Торино» готов продать Белотти за 34 млн евро.

Все новости
Агент Черышева: «Бордалас не мог сказать Денису о его уходе лично»
Вчера, 21:12 Комментарии3
Серхио Рамос прибыл в офис ПСЖ для подписания контракта
Вчера, 18:45 ВидеоКомментарии4
Слухи«Кристал Пэлас» хочет подписать 18-летнего форварда «Манчестер Сити»
Вчера, 16:22 Комментарии2
Слухи«Монако» и «Кёльн» ведут переговоры по Якобсу
Вчера, 15:28 Комментарии2
Слухи«Монако» сделает предложение АЗ по трансферу форварда Боаду
Вчера, 15:16 Комментарии3
Слухи«Дженоа» хочет подписать экс-голкипера лондонского «Арсенала»
Вчера, 14:57 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
06 июля в 07:28
Кто-то выдумал новость, причём думал не долго.)
Мага Шульман
Мага Шульман
06 июля в 06:26
Tuttosport - такая же голимая желтуха, как и английская Daily Mail и наш Спортэкспресс. Уважающие себя люди этим источникам не верят от слова вообще. И правильно делают.
Мага Шульман
Мага Шульман ответ Ozabot (раскрыть)
06 июля в 06:24
Совершенно верно.
Ozabot
Ozabot
06 июля в 05:12
«Аталанте» надо не атаку усиливать, а оборону зашивать. Толку иметь сильную атаку, если в центре поля игра уровня того же «Торино».
aventure61
aventure61
05 июля в 20:50
пешеходы в таких чемпионатах не нужны-обратно к паровозникам вернётся.
ЮЗИК
ЮЗИК
05 июля в 20:01
Вот и Леха не прижился
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Futurista (раскрыть)
05 июля в 19:46
В невскую аталанту на подпасовочки на рукастого столба)
25процентный клоун
25процентный клоун
05 июля в 19:44
При том, ч о Малиновский провалил турнир евро
ZhenyaBel1982
ZhenyaBel1982
05 июля в 18:56
Новость из туалета!
Это как например Спартак рассматривает вариант приобретения и готов заплатить 20 млн евро за Оздоева,так как Промес не устраивает команду. Это что вообще за бврос?
Игроки совсем разные, да у аталанту в атаке куча таких Белотти
Rheinfall
Rheinfall
05 июля в 18:12
Фигня какая то , у них и позиции на поле разные. Белотти в Торино это как Сапата в Аталанте -- центр нап.
Ислам0926
Ислам0926
05 июля в 17:29
Вообще то Миранчук и Белотти играют на разных позициях во вторых Миранчук как футболист намного техничнее и умнее Белотти,Беллоти это центрофорвард таранного типа
sv_1969
sv_1969
05 июля в 17:28
Белотти и Миранчук... Разные вроде амплуа. Или я путаю)))
beefs
beefs
05 июля в 17:27
Пора возвращаться, Леша!
Kostya P.
Kostya P.
05 июля в 17:13
Покупка таких игроков , как Белотти , это не по - бергамасски. Думаю это одна из 1000 бесполезных новостей и слухов межсезонья.
LAISMEN
LAISMEN
05 июля в 17:09, ред.
Зато дома с руками возьмут за любые деньги....у нас он точно не сядет на лавку
karnager
karnager
05 июля в 17:08
Не тянет, потому что лодырь и есть проблемы с адаптацией и языком
протон1
протон1
05 июля в 17:01
второсортные игроки возвращайтесь на родину. ваш клуб рфпл
УЕСКА
УЕСКА
05 июля в 16:56
Заменить его на лавке? А Белотти это надо? Его тогда точно в сборную перестанут вызывать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июля в 16:55
В смысле как заменить? На лавочку сесть?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июля в 16:49
Вот и сказочке конец...
Futurista
Futurista
05 июля в 16:47, ред.
Даже в Аталанте Миранчук не тянет...куда еще ехать?)...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
05 июля в 16:45
И что теперь?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100