Белотти может заменить Миранчука в «Аталанте»

По данным Tuttosport, нападающий «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в «Аталанте».
Клуб из Бергамо ищет нового атакующего игрока, который сможет заменить в составе Алексея Миранчука. Как сообщает источник, тренерский штаб «Аталанты» не совсем удовлетворен игрой российского футболиста.
Ранее была информация, что «Торино» готов продать Белотти за 34 млн евро.
Это как например Спартак рассматривает вариант приобретения и готов заплатить 20 млн евро за Оздоева,так как Промес не устраивает команду. Это что вообще за бврос?
Игроки совсем разные, да у аталанту в атаке куча таких Белотти
Это как например Спартак рассматривает вариант приобретения и готов заплатить 20 млн евро за Оздоева,так как Промес не устраивает команду. Это что вообще за бврос?
Игроки совсем разные, да у аталанту в атаке куча таких Белотти