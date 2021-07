«Брайтон» сообщает, что клуб оформил трансфер полузащитника «Зальцбурга» .

Контракт рассчитан на 4 сезона. Детали сделки не разглашаются.

✍ Albion are pleased to confirm the signing of Enock Mwepu from reigning Austrian champions @RedBullSalzburg on a four-year deal, on undisclosed terms.



👋 Welcome, @EnockMwepu45!#BHAFC 🔵⚪