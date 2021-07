Пресс-служба «Барселоны» подтвердила информацию, что защитник продолжит карьеру в «Лидсе».

Сделка оформлена на перманентной основе. Каталонский клуб получил за игрока 15 млн евро.

LATEST NEWS | Agreement with Leeds United for the transfer of @JuniorFirpo03