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Игрок «Сассуоло» потерял сознание на тренировке из-за сердечного спазма

09 июля 2021, 02:44

Нападающий «Сассуоло» Хума Бабакар, выступающий на правах аренды за «Антальяспор», потерял сознание на тренировке.

Сообщается, что игроку оперативно оказали первую помощь и доставили в больницу. Позже выяснилось, что 28-летний сенегалец упал в обморок из-за спазма сердечной мышцы. На данный момент состояние футболиста стабильно, его жизни ничто не угрожает.

Схожий случай недавно произошёл в матче Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1), когда датский хавбек «Интера» Кристиан Эриксен потерял сознание во время игры. Медики оказывали футболисту помощь прямо на поле. Оказалось, что Эриксен пережил остановку сердца.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
09 июля в 07:19
Нагрузки бешеные. Конкуренция
mihaluch
mihaluch
09 июля в 03:08
Надо следить за здоровьем
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