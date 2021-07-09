Игрок «Сассуоло» потерял сознание на тренировке из-за сердечного спазма

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09 июля 2021, 02:44

Нападающий «Сассуоло» , выступающий на правах аренды за «Антальяспор», потерял сознание на тренировке.

Сообщается, что игроку оперативно оказали первую помощь и доставили в больницу. Позже выяснилось, что 28-летний сенегалец упал в обморок из-за спазма сердечной мышцы. На данный момент состояние футболиста стабильно, его жизни ничто не угрожает.

Схожий случай недавно произошёл в матче Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1), когда датский хавбек «Интера» Кристиан Эриксен потерял сознание во время игры. Медики оказывали футболисту помощь прямо на поле. Оказалось, что Эриксен пережил остановку сердца.