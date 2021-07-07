Мората в матче с Италией играл с болью в приводящей мышце бедра

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после поражения от Италии (1:1, 2:4 — пенальти) в полуфинальном матче Евро-2020 прокомментировал выступление нападающего своей команды Альваро Мораты.
28-летний форвард вышел на поле на 62-й минуте и через 18 минут сравнял счёт в матче. Также Мората не реализовал свой удар с 11-метровой отметки в послематчевой серии пенальти.
У Мораты была проблема с приводящей мышцей бедра, но он всё равно хотел исполнить пенальти. Это очень многое говорит о его характере. Он играл громадную роль для нас на этом турнире.
Мората после матча опубликовал пост в инстаграме, где отметил, что сборная Испании заслуживала «гораздо большего» на Евро-2020.
Это ещё раз доказывает,что испанцам повезло в матче со Швейцарией.
Это ещё раз доказывает,что испанцам повезло в матче со Швейцарией.
Не знаю кто его словам еще верит)))
Не знаю кто его словам еще верит)))
Косяк Ольмо, пустившего мяч выше ворот, весомее, чем отражённый удар Мораты.
Косяк Ольмо, пустившего мяч выше ворот, весомее, чем отражённый удар Мораты.
КДБ не даст соврать ;)
КДБ не даст соврать ;)