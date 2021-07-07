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Мората в матче с Италией играл с болью в приводящей мышце бедра

07 июля 2021, 04:58
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике после поражения от Италии (1:1, 2:4 — пенальти) в полуфинальном матче Евро-2020 прокомментировал выступление нападающего своей команды Альваро Мораты.

28-летний форвард вышел на поле на 62-й минуте и через 18 минут сравнял счёт в матче. Также Мората не реализовал свой удар с 11-метровой отметки в послематчевой серии пенальти.

У Мораты была проблема с приводящей мышцей бедра, но он всё равно хотел исполнить пенальти. Это очень многое говорит о его характере. Он играл громадную роль для нас на этом турнире.

Мората после матча опубликовал пост в инстаграме, где отметил, что сборная Испании заслуживала «гораздо большего» на Евро-2020.

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Все комментарии
feris1
feris1
07 июля в 16:03
Барсук Энрике пролетел мимо кассы!
Это ещё раз доказывает,что испанцам повезло в матче со Швейцарией.
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта
07 июля в 14:30
Вечно у него одни отмазки, то боль, то депрессия😜
David Young
David Young
07 июля в 11:13
Ненавистникам всё равно, им лишь бы воспользоваться шансом и поиздеваться над футболистом и сборной которым повезло меньше и которые проиграли.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
07 июля в 11:10
Морато выступая в великом Ювентусе,с более великим игроком, стал настоящим мужчиной,готовый даже с костылём пробивать заветный пенальти,испытывая невообразимые боли, спины,головы,шеи, ног и рук. Настоящий профессионал,готовый умереть за футболку.Таких отважных Александров Матросовых ещё поискать надо. Сейчас очень много симуляций.взять того же Беседина,вроде бы получил серьёзную травму.там бы гипс и нарастяжках полгода висеть,а оказалось что в Турции с женой селфи на айфон делает,танцуя Яблочко.
Союзник противников
Союзник противников
07 июля в 10:26
И что? Я впервые видел футболиста такого уровня,пробивающего пенальти,который не смотрит на ворота и вратаря,а только на мяч.Боялся махнуть мимо него???
dimagas2
dimagas2
07 июля в 10:16
Да он в Челси не мог нормально играть с постоянными болями в спине,теперь ножка болит?))Может его пристрелить,шоб не мучался?)))
Не знаю кто его словам еще верит)))
stanichnik
stanichnik ответ КЭТиК (раскрыть)
07 июля в 08:52
Доброго Здоровья, Катя!
Косяк Ольмо, пустившего мяч выше ворот, весомее, чем отражённый удар Мораты.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 июля в 07:49
Молодец играл норм,но очень часто не везёт!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 июля в 07:34, ред.
Мората затащил Испанию в овертайм и возможно в серии пенальти пошатнувшееся здоровье сыграло свою роль. Пробил неуверенно, именно по такому удару вратарю можно реагировать, а не гадать в какой угол полетит мяч.
112910415
112910415
07 июля в 05:52
но любимцем болельщиков уже не станет
КЭТиК
КЭТиК
07 июля в 05:40
Сначала стал героем, а потом антигероем.
Over 9000
Over 9000
07 июля в 05:27
когда проигрывают, все резко вдруг оказываются больными
КДБ не даст соврать ;)
mihaluch
mihaluch
07 июля в 05:26
Такие игроки ведут за собой всю команду.
swed27
swed27
07 июля в 05:03
Срочно дать ему звание героя Испании
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
07 июля в 05:03
И физрук назначил его исполнить пенальти
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