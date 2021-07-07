Мората в матче с Италией играл с болью в приводящей мышце бедра

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07 июля 2021, 04:58

Главный тренер сборной Испании после поражения от Италии (1:1, 2:4 — пенальти) в полуфинальном матче Евро-2020 прокомментировал выступление нападающего своей команды .

28-летний форвард вышел на поле на 62-й минуте и через 18 минут сравнял счёт в матче. Также Мората не реализовал свой удар с 11-метровой отметки в послематчевой серии пенальти.

У Мораты была проблема с приводящей мышцей бедра, но он всё равно хотел исполнить пенальти. Это очень многое говорит о его характере. Он играл громадную роль для нас на этом турнире.

Мората после матча опубликовал пост в инстаграме, где отметил, что сборная Испании заслуживала «гораздо большего» на Евро-2020.