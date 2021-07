Хави признан лучшим тренером сезона в Катаре

Наставник «Аль-Садда» Хави признан лучшим главным тренером по итогам сезона в Катаре, сообщает пресс-служба клуба из Дохи.

«Аль-Садд» в минувшем сезоне завоевал чемпионство. При этом команда не потерпела ни одного поражения, а также стала обладателем Кубка страны.

Our boss Xavi Hernandez is the winner of the #QFAaward for the Best Coach in the 2020-21 season! 👏🏻 #AlSadd pic.twitter.com/p6YWmokniF