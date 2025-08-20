Футболисты ЦСКА поприветствовали Жоао Виктора и Ди Лусиано

Игроки московского ЦСКА в приветственном коридоре встретили новичков клуба Жоао Виктора, перешедшего из «Васку да Гама», а также Рамиро Ди Лусиано, бывшего игрока «Банфилда».
Как можно заметить в видео, под раздачу почему-то попал и полузащитник Матвей Кисляк.
Амплуа: центральный защитник;
Откуда пришел: «Васко да Гама»;
Стоимость трансфера: 4,5 млн евро;
Контракт: до 30 июня 2029.
Бразильца Жоао Виктора взяли в ЦСКА на замену его соотечественнику Виллиану Роше, перебравшемуся этим летом в «Аль-Джазиру» из ОАЭ за 5 млн евро. Жоао Виктор взял в ЦСКА тот же четвертый номер, под которым выступал Роша.
От новичка ЦСКА ждут, что он безболезненно вольется в состав, учитывая его богатый, в том числе европейский опыт. Только за «Васко да Гама» Жоао Виктор провел 75 матчей, набрав 3+3 по системе «гол+пас». Также он выступал за «Коринтианс», «Бенфику» и «Нант» (в аренде из «Бенфики»). Карьера в лиссабонском клубе не задалась из-за травмы лодыжки, но последующими выступлениями во Франции и родной Бразилии Жоао Виктор подтвердил, что в Европе им интересовались не зря.
Жоао Виктор не настолько результативен, как его будущий партнер по центру обороны Игорь Дивеев. Зато новичок ЦСКА хорош едва ли не во всем, что касается игры в разрушении. В «Васко да Гама» в 2025 году он выигрывал в среднем три четверти единоборств за матч (лучший показатель в команде), а также был хорош в отборе и не давал обыгрывать себя один в один.
Амплуа: правый защитник;
Откуда пришел: «Банфилд»;
Стоимость трансфера: 1,15 млн евро;
Контракт: до 30 июня 2028.
В лице ди Лусиано ЦСКА получил пусть и невысокорослого (рост всего 164 см), но талантливого и проверенного игрока с трехлетним опытом выступлений за «Банфилд» в чемпионате Аргентины. Ди Лусиано дебютировал за этот клуб еще в 2021 году, а стабильно играл в его основе в 2024-м и 2025-м. В сезоне-2024/25 он провел 18 встреч во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи.
В ЦСКА ди Лусиано предстоит заменить на правом фланге обороны бразильца Келлвена и выдержать конкуренцию с сербом Миланом Гайичем. У новичка из Аргентины есть для этого потенциал и качества: в период выступлений за аргентинскую молодежку его сравнивали с самим Хавьером Дзанетти. Теперь необходимо оправдать эти авансы выступлениями в РПЛ.
За рост ди Лусиано переживать не стоит. Статистика этого сезона говорит в его пользу. При невысоком телосложении Рамиро был среди лидеров «Банфилда» по заработанным на себе фолам (32), перехватам (23), выигранным единоборствам внизу (58) и передачам под удар (9).
«Банфилд» в своих соцсетях поделился данными по выплатам за ди Лусиано: 1,3 млн долларов за трансфер плюс 600 тысяч долларов в виде бонусных выплат и 20% от суммы перепродажи игрока.
В футболе выпускником считается футболист, который воспитывался в академии или школе клуба и провел за него определенное время, обычно не менее трех лет в возрасте от 15 до 21 года. Это означает, что клуб инвестировал в его развитие, и он считается воспитанником этого клуба, даже если в дальнейшем перешел в другую команду.
футбольная школа клуба, как правило, является молодежным подразделением футбольного клуба, занимающимся обучением и развитием юных футболистов. Она служит для подготовки резерва для основной команды клуба, а также для развития футболистов в целом.
Более подробно:
Молодежный футбол:
Это общее понятие, включающее в себя все формы футбольной деятельности для игроков до определенного возраста.
Футбольная школа (академия) клуба:
Это конкретное подразделение футбольного клуба, занимающееся целенаправленной подготовкой молодых футболистов.
Цель:
Основная задача футбольной школы - выявление и развитие талантливых молодых игроков, их подготовка к выступлениям на профессиональном уровне, а также привитие любви к футболу и спорту в целом.
Возрастные категории:
В футбольных школах могут быть различные возрастные группы, например, детские, юношеские и молодежные команды.
Обучение и тренировки:
В школах проходят не только тренировки, но и обучение по школьной программе, а также проживание для иногородних воспитанников.
Роль в клубе:
Футбольная школа является важным элементом клубной системы, обеспечивая приток молодых талантов и формирование резерва для основной команды.
Сильянов может считаться воспитанникомкак КС (4 года), так и частично ЦСКА (2 года), но переход из молодёжки во взрослый футбол Сильянов совершил в Локо, так, что он смело и беззаговорочно считается выпусником школы Локо.
А как написал ранее?
"Да, Сильянов был в КС и ЦСКА, но выпусником его можно смело счтать школы Локо".
Так в чём я был не прав? Я всё чётко сказал и обвинение в мою сторону о лжи не справедливы.
Не поленись глянь официальные данные. Сильянов начал выступать за молодежку ЦСКА в 2018 году, заключив первый профессиональный контракт. Потом перешел в Казанку. Игрок считается воспитанником того клуба с кем заключен первый контракт в 18 лет. Учи матчать. Никогда не поздно
Не поленись глянь официальные данные. Сильянов начал выступать за молодежку ЦСКА в 2018 году, заключив первый профессиональный контракт. Потом перешел в Казанку. Игрок считается воспитанником того клуба с кем заключен первый контракт в 18 лет. Учи матчать. Никогда не поздно
Поясни "звезде", что Сильянов воспитанник Академии ЦСКА, откуда ушел в Ростов и затем был куплен Локо. Но ему факты не нужны
Кстати о фактах и кому они нужны, а кому нет.
Сильянов с 12 до 16 лет был в школе КС (Москва)
Потом с 16 до 18 лет был в ЦСКА.
В 18 лет перешёл в Локо, где играл за молодёжку и Казанку.
За Локо выступал в юношеской ЛЧ.
Из молодёжного футбола перешёл во взрослый футбол выступая за Локо.
На сезон 22/23 был отдан в аренду Ростову, после чего был возвращён и стал основным игроком Локо.
Да, Сильянов был в КС и ЦСКА, но выпусником его можно смело счтать школы Локо.
Ну это коротко о фактах.
Но вот как его ЦСКА продал в Ростов, а Локо его купил у Ростова?
Наверное сам Сильянов не знает таких фактов своей "биографии".
Факты говорите?
У Локо в матче было 5 своих воспитанников, Сильянова забыли.
А у ЦСКА было 4, минус Мусаев.
Да Мусаев был в ЦСКА когда ему было 13 лет, но был очень мало времени, потом поменял много клубов (Локо, Торпедо, Анжи, Арсенал), а ещё раньше был в двух дагестанских командах.
В Анжи провёл больше всего времени и тем более играл за молодёжку.
Так с чего вы его за своего воспитанника считаете? За неделю в ЦСКА?
В ЦСКА он пришёл после того как играл в Балтике, Волге и Камазе.
Ну и давайте вернёмся к нашему разговору.
Большенству вами перечисленных дали поиграть при пересменки гастробайтеров.
Они до этого сидели на лавке и после будут сидеть, вот увидите.
Акинфеев и Кисляк вне нашего разговора, они основа 100%.
Я вообще за то, что бы больше своих воспитанников играло в своих клубах, но речь то совсем о другом.
Продали кучу гастробайтеров, ну дайте своим раскрываться и прогрессировать, но опять гастробайтеров пачками покупают, а свои опять на лавку чихнуть.
Это в Локо вся надежда на купленных Сильянова, Ненахова, Пиняева, Воробьева, Комличенко с учетом дряхлеющего Баринова. Так что перспективы у ЦСКА прекрасные.
Мы же с вами недавно беседовали недавно или уже забыли?
Воспитанники Акинфеев и Кисляк это игроки основного состава.
Глебов пока ещё не основной, но парня выпускают иногда, хотя по слухам и на его место гастробайтера ищут, перспектива лавка.
Лукин игрок лавки и не более. Выпустили когда ушёл Роша, сейчас взяли гастробайтеров и снова лавка.
Так, что надо смотреть реально на вещи, свои воспитанники в ЦСКА это вечный Акинфеев и молодой Кисляк, остальные это лавочники.
Закупка гастробайтеров продолжается.
Клуб подписал Матеуса Алвеса, Даниэля Руиса, Жоао Виктора, Рамиро Ди Лусиано и Лионеля Верде.
«По Руису я вижу то, что видел по видео. У него хорошая левая нога. Я доволен трансферной кампанией»,
— Кампания завершилась?
— Пока еще нет, — сказал Челестини.
Своим воспитанникам дали поиграть на пересменке, а теперь опять в глухой запас.
Удачных игр парням и скорейшей адаптации.
