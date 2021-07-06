ГлавнаяБлогиПЕРСОНАльная опекаТитулы и награды, призыКубок Америки 2021

Футболист без клуба — фаворит в борьбе за «Золотой мяч». Ему нужны еще две победы на этой неделе

вчера, 15:03
00:00 / 00:00

Скажите, как его зовут?

4+4 на Кубке Америки

В первой половине лета параллельно проходят крупные международные турниры для сборных в Европе и Южной Америке, и хотя заокеанскому соревнованию не получается уделять столько же внимания, как Евро-2020, из-за того, что матчи по нашему времени играются ночью, самые яркие игры, моменты и игроки Копа Америка не остаются незамеченными.

Думаю, все согласятся, что на нынешнем чемпионате Европы нет футболиста или футболистов, которые в одиночку делают результат и сосредотачивают на себе миллиарды взглядов. Как уже было верно замечено, это турнир команд, а не звезд. Хорошие ансамбли, но харизматичные солисты в дефиците.

А вот на Копа Америка есть один парень, личный вклад которого в успехи его команды невозможно проигнорировать. Забил 4 мяча сам, отдал 4 голевые передачи на партнеров — единолично лидирует в списках лучших бомбардиров и ассистентов турнира, творит волшебство и идет к вожделенному титулу. Ближайшей ночью намерен затащить Аргентину в финал, где уже дожидается сборная Бразилии.

Лионель Месси — ярчайший футболист обоих крупных турниров, проходящих по обе стороны Атлантического океана.

Сезон 2020/21 был неудачным для «Барселоны», но не для Месси

На сегодняшний день Лионель Месси — легенда «Барселоны», но не футболист «Барселоны». 1 июля контракт аргентинца с «сине-гранатовыми» истек, решающие матчи Кубка Америки Лео проводит в статусе безработного, и хотя еще недавно казалось, что контракт с «Барсой» точно будет продлен усилиями Жоана Лапорты, сейчас сам президент признает, что все не так просто. На низком старте ПСЖ и «Манчестер Сити».

Прошлый сезон получился для «Барселоны» неудачным, единственное светлое пятно — завоевание Кубка Короля. В Ла Лиге каталонцы заняли третье место, из Лиги чемпионов вылетели после первого же раунда плей-офф, дважды за розыгрыш крупно уступили на «Камп Ноу» (0:3 получили от «Ювентуса» и Роналду в группе, 1:4 от ПСЖ и Мбаппе в 1/8 финала). «Барса» начала сезон с одиозным президентом Бартомеу, потом полгода провела без верховной власти в ожидании выборов, на которых ожидаемо победил Лапорта.

А еще у «Барселоны» спорный персонаж на тренерском мостике, дорогой и неэффективный состав и повисшая над командой аура разочарования. По умолчанию все это переносится на Лионеля Месси, который в сознании людей и есть «Барселона» в миниатюре. Только это не совсем справедливо. В отличие от клуба и команды, Лео провел качественный сезон: стал лучшим снайпером Ла Лиги с 30 голами, а во всех турнирах забил 38 раз и отдал 14 результативных передач.

Повседневная магия Месси стала обыденностью, но будем объективны — это по-прежнему волшебные цифры. Как и игра Лионеля в большинстве матчей.

Претенденты на «Золотой мяч» не блещут

В большинстве случаев я согласен с тем, что «Золотой мяч» должен доставаться футболисту, который стал победителем крупнейших турниров прошедшего года, но всегда нужно делать оговорку: этот герой должен сыграть определяющую роль в успехах, а не просто быть причастным к титулам. Лига чемпионов и чемпионат Европы котируются выше Кубка Америки, можете убедиться на примере: чилийцы дважды становились лучшими в своей части света в 2015-м и 2016-м, но среди претендентов на «Золотой мяч» их никто не видел.

Сейчас ситуация развивается иначе: пока Месси зажигает на Копа Америка, в Старом Свете одни «причастные». Вот смотрите, в этом году точно кто-то из футболистов выиграет и Лигу чемпионов, и Евро, кому из них отдадим «Золотой мяч»? Датчанину Андреасу Кристенсену? Итальянским бразильцам Жоржиньо или Эмерсону? Англичанам Чилуэллу, Джеймсу или Маунту? Может быть, испанцу Аспиликуэте? Все они большие молодцы, профессионалы и бойцы, но трудно без зазрения совести назвать одного из них лучшим в мире.

В то же время, герои клубного сезона и разрекламированные претенденты сошли с дистанции, потерпев неудачи на Евро-2020. Роберт Левандовски забил 3 гола, но занял последнее место в группе с Польшей. Нголо Канте не смог склеить игру сборной Франции, как делает это в «Челси», а Килиан Мбаппе и вовсе разочаровал персонально. Де Брюйне создал много шансов для партнеров, но Бельгия поделом вылетела на стадии четвертьфинала. Роналду и Лукаку регулярно забивали, что не помешало их командам рано сойти с дистанции. Можете предложить Кейна со Стерлингом, не стесняйтесь.

Очевидно, что в этом году в борьбе за «Золотой мяч» нет очевидного фаворита на основе объективных достижений, которые привели к командным успехам. И это расклад в пользу Лионеля Месси и его несравненного мастерства/волшебства.

Статистика и эстетика вывели Месси в лидеры. Победа на Копа Америка утвердит его на вершине

Итак, что мы имеем? Во-первых, несмотря на промахи «Барселоны», у Месси по-прежнему выдающаяся индивидуальная статистика. Во-вторых, мало кто может потягаться с Лионелем в плане футбольной эстетики и влияния на игру своих команд. Аргентинец не только забивает и отдает, он чудесно работает с пространством, причем на том же Кубке Америки альтруистично делегирует игровую свободу своим партнерам по «Альбиселесте» — де Паулю, Акунье, Лаутаро Мартинесу, Джованни Ло Чельсо. В-третьих, персональная статистика и эстетика все еще могут быть дополнены долгожданным титулом со сборной.

И вот если Аргентина выиграет Кубок Америки, я перестану сомневаться, что седьмой «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси. Осталось выиграть у Колумбии этой ночью и у Бразилии в финале.

Определён лучший игрок полуфинала Кубка Америки Аргентина — Колумбия
Сегодня, 09:25 ФотоКомментарии4
Кьеза — лучший игрок матча Италия — Испания
Сегодня, 01:16 ФотоКомментарии6
ОфициальноАкинфеев — лучший игрок ЦСКА сезона-2020/21
Вчера, 14:00 Комментарии8
Сарри: «Жоржиньо станет претендентом на „Золотой мяч“, если выиграет Евро»
Вчера, 08:49 Комментарии10
«Спортинг» прислал Венделу золотую медаль
04 июля ФотоКомментарии11
Кейн признан лучшим игроком матча Украина – Англия
04 июля Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:02
Месси вне конкуренции!
Желаю его сборной выиграть долгожданный КА!
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 18:44
Слишком далеко глядит автор статьи. Одна осечка разрушит все претензии на Золотой мяч, словно ветер
карточный домик.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 18:36
О чем это статья? О том, что "Барселона" в очередной раз с треском провалилась в турнире сильных клубов, и Месси набил статистику в чемпионате, где три приличные команды? И сейчас после дежерной победы над очередным соперником уровня "Осасуны" (Эквадором) в плей-офф пора задуматься, что ему пора подарить очередной ЗМ?

Через 20 лет папа рассказывает сыну:

- "Вот, Месси игрок был такой великий, что он получил семь Золотых Мячей, представляешь, сына?"
- "Папа, а почему его клуб "Барселона" при этом год за годом вылетала из Лиги Чемпионов еще в начале плей-офф?"
- "Понимаешь, ему купили очень плохих одноклубников, которые были ниже его по уровню и он играл практически один, этот маленький герой. Он дрался как лев, но гиен было больше."
- "А почему они покупали этих плохих одноклубников за 120 миллионов одного за другим, как Коутинью, Дембеле, Гризманна?"
- "Сынок, не все то Месси, что блестит. Ты поймешь это потом, а сейчас помни, что я не просто так назвал тебя в честь него. Просто всегда помни, что ты лучший, Леонель Баранов!"
- "Хорошо, папочка."
Per4ick
Per4ick
вчера в 18:35
да нет никакой логики, Левандовски с Польшей бы не выиграл евро это очевидно, аргентина на копе всегда доходит до полуфина финала. в 2019 месси провалил копу но это не помешало ему выиграть ЗМ. почему то он еще пару недель назад не был даже в тройке а тут после боливий и эквадоров резко стал лидером? игрок который не был лучшим игроком сезона в ла лиге не в лч стал лидировать на ЗМ? при этом неймар на этой копе не хуже и имеет 2+3 сыграв меньше матчей, но если он выиграет турнир ему никто ЗМ не даст. Месси продвигает какое то лобби
volga.kot
volga.kot
вчера в 17:23
Месси и команда одолеют колумбию
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 17:20
Сначала надо обыграть Колумбию... а то уже многие видят Аргентину в финале
112910415
112910415
вчера в 16:47
если два достойных матча, то быть по сему !
myst5
myst5
вчера в 16:27
Ну если так судить . То если англия выйграет евро а Кейна прорвет в последних двух матчах и он станет бомбардиром евро . То мяч заслуженно ему
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 16:17
Вполне возможно
volga.kot
volga.kot
вчера в 16:16
Месси скоро на пенсию)
Jack_riсher
Jack_riсher
вчера в 15:52
Через месяц в графе гомика снова увидим -0 трофеев в за сборную, и очередные слезы и уход из сборной))))))))
Старый добрый Валерон
Старый добрый Валерон
вчера в 15:49
Два матча и снова размазанная в порывах истерики тушь на хлебальнике Кристины.
Jack_riсher
Jack_riсher
вчера в 15:45
Гомик-1 кубок в барсе, Роналду -2 в Ювентусе.Мосся 4-4 на копа Америки, Роналду 5-1 на ЧЕ.Мосси 30 голов за барсу,Роналду-29. Плюс Роналду догнал Али, и стал лучшим бомбардиром ЧЕ всех времен.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:34, ред.
Интересная статья! Факты, статистика, выводы, всё логично...

Осталось дождаться результат матча Бразилия-Аргентина, в случае победы сборной Аргентины, шансы Месси на очередной Золотой мяч - действительно очень хорошие, автор прав, и он это понимая, "тащит" сборную, сколько есть сил... И несмотря на то, что КА, котируется в Мировом футболе, не так "высоко", как ЧМ, ЧЕ, но - этого трофея в коллекции Месси нет!

Вряд ли, что будет ещё такая возможность, когда все основный претенденты, сошли с дистанции, и демонстрируют далеко не лучшую свою игру, а Месси несмотря на возраст, играет на довольно хорошем уровне, и не сошёл с дистанции, в этом случае, Месси - претендент №1 на Золотой мяч...

Осталось "совсем немного", играя в финале Кубка Америки, обыграть сборную Бразилии, а это будет не так уж просто....

Автору спасибо за очень интересную статью!
Gelious
Gelious
вчера в 15:33
Можете называть меня просто хейтером, но я все же спрошу: а почему аргентинец вообще в тройке претендентов? За проваленную очередную весну в еврокубках? За проваленные матчи против Реала и Атлетико (лидеров чемпионата)? Те же Бензема с Суаресом тогда уж не меньше достойны. Мне кажется, определенных футболистов не перестанут пиаром протаскивать до самой их смерти
eleven LC
eleven LC
вчера в 15:25
Думаю Аргентина выйдет в финал но там проиграет Бразилии!
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter
вчера в 15:20
Для начала аргентинцам нужно выйти в финал копы и Месси в полуфинале отличиться результативными действиями против колумбийцев. Тогда уж седьмой ЗМ почти будет в руках Лео. Месси уже сейчас один из главных фаворитов на эту премию. Удачи!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:15
Пусть будет Месси,уже все привыкли!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100