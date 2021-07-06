Футболист без клуба — фаворит в борьбе за «Золотой мяч». Ему нужны еще две победы на этой неделе

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вчера, 15:03

Скажите, как его зовут?

4+4 на Кубке Америки

В первой половине лета параллельно проходят крупные международные турниры для сборных в Европе и Южной Америке, и хотя заокеанскому соревнованию не получается уделять столько же внимания, как Евро-2020, из-за того, что матчи по нашему времени играются ночью, самые яркие игры, моменты и игроки Копа Америка не остаются незамеченными.

Думаю, все согласятся, что на нынешнем чемпионате Европы нет футболиста или футболистов, которые в одиночку делают результат и сосредотачивают на себе миллиарды взглядов. Как уже было верно замечено, это турнир команд, а не звезд. Хорошие ансамбли, но харизматичные солисты в дефиците.

А вот на Копа Америка есть один парень, личный вклад которого в успехи его команды невозможно проигнорировать. Забил 4 мяча сам, отдал 4 голевые передачи на партнеров — единолично лидирует в списках лучших бомбардиров и ассистентов турнира, творит волшебство и идет к вожделенному титулу. Ближайшей ночью намерен затащить Аргентину в финал, где уже дожидается сборная Бразилии.

Лионель Месси — ярчайший футболист обоих крупных турниров, проходящих по обе стороны Атлантического океана.

Сезон 2020/21 был неудачным для «Барселоны», но не для Месси

На сегодняшний день Лионель Месси — легенда «Барселоны», но не футболист «Барселоны». 1 июля контракт аргентинца с «сине-гранатовыми» истек, решающие матчи Кубка Америки Лео проводит в статусе безработного, и хотя еще недавно казалось, что контракт с «Барсой» точно будет продлен усилиями Жоана Лапорты, сейчас сам президент признает, что все не так просто. На низком старте ПСЖ и «Манчестер Сити».

Прошлый сезон получился для «Барселоны» неудачным, единственное светлое пятно — завоевание Кубка Короля. В Ла Лиге каталонцы заняли третье место, из Лиги чемпионов вылетели после первого же раунда плей-офф, дважды за розыгрыш крупно уступили на «Камп Ноу» (0:3 получили от «Ювентуса» и Роналду в группе, 1:4 от ПСЖ и Мбаппе в 1/8 финала). «Барса» начала сезон с одиозным президентом Бартомеу, потом полгода провела без верховной власти в ожидании выборов, на которых ожидаемо победил Лапорта.

А еще у «Барселоны» спорный персонаж на тренерском мостике, дорогой и неэффективный состав и повисшая над командой аура разочарования. По умолчанию все это переносится на Лионеля Месси, который в сознании людей и есть «Барселона» в миниатюре. Только это не совсем справедливо. В отличие от клуба и команды, Лео провел качественный сезон: стал лучшим снайпером Ла Лиги с 30 голами, а во всех турнирах забил 38 раз и отдал 14 результативных передач.

Повседневная магия Месси стала обыденностью, но будем объективны — это по-прежнему волшебные цифры. Как и игра Лионеля в большинстве матчей.

Претенденты на «Золотой мяч» не блещут

В большинстве случаев я согласен с тем, что «Золотой мяч» должен доставаться футболисту, который стал победителем крупнейших турниров прошедшего года, но всегда нужно делать оговорку: этот герой должен сыграть определяющую роль в успехах, а не просто быть причастным к титулам. Лига чемпионов и чемпионат Европы котируются выше Кубка Америки, можете убедиться на примере: чилийцы дважды становились лучшими в своей части света в 2015-м и 2016-м, но среди претендентов на «Золотой мяч» их никто не видел.

Сейчас ситуация развивается иначе: пока Месси зажигает на Копа Америка, в Старом Свете одни «причастные». Вот смотрите, в этом году точно кто-то из футболистов выиграет и Лигу чемпионов, и Евро, кому из них отдадим «Золотой мяч»? Датчанину Андреасу Кристенсену? Итальянским бразильцам Жоржиньо или Эмерсону? Англичанам Чилуэллу, Джеймсу или Маунту? Может быть, испанцу Аспиликуэте? Все они большие молодцы, профессионалы и бойцы, но трудно без зазрения совести назвать одного из них лучшим в мире.

В то же время, герои клубного сезона и разрекламированные претенденты сошли с дистанции, потерпев неудачи на Евро-2020. Роберт Левандовски забил 3 гола, но занял последнее место в группе с Польшей. Нголо Канте не смог склеить игру сборной Франции, как делает это в «Челси», а Килиан Мбаппе и вовсе разочаровал персонально. Де Брюйне создал много шансов для партнеров, но Бельгия поделом вылетела на стадии четвертьфинала. Роналду и Лукаку регулярно забивали, что не помешало их командам рано сойти с дистанции. Можете предложить Кейна со Стерлингом, не стесняйтесь.

Очевидно, что в этом году в борьбе за «Золотой мяч» нет очевидного фаворита на основе объективных достижений, которые привели к командным успехам. И это расклад в пользу Лионеля Месси и его несравненного мастерства/волшебства.

Статистика и эстетика вывели Месси в лидеры. Победа на Копа Америка утвердит его на вершине

Итак, что мы имеем? Во-первых, несмотря на промахи «Барселоны», у Месси по-прежнему выдающаяся индивидуальная статистика. Во-вторых, мало кто может потягаться с Лионелем в плане футбольной эстетики и влияния на игру своих команд. Аргентинец не только забивает и отдает, он чудесно работает с пространством, причем на том же Кубке Америки альтруистично делегирует игровую свободу своим партнерам по «Альбиселесте» — де Паулю, Акунье, Лаутаро Мартинесу, Джованни Ло Чельсо. В-третьих, персональная статистика и эстетика все еще могут быть дополнены долгожданным титулом со сборной.

И вот если Аргентина выиграет Кубок Америки, я перестану сомневаться, что седьмой «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси. Осталось выиграть у Колумбии этой ночью и у Бразилии в финале.