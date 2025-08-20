Игрок НБА запустит программу, где баскетболисты будут говорить о футболе

1755679174

вчера, 11:39

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации ( НБА ) Ларри Нэнс совместно с Men in Blazers Media Network запустит программу под названием «Switch the Play».

В ней каждую неделю игроки НБА , являющиеся поклонниками футбола, будут обсуждать события в этом виде спорта.

Первый выпуск с участием действующего чемпиона Алекса Карусо из «Оклахома-Сити Тандер» пройдёт 21 августа.

Многие звёзды баскетбола, такие как Виктор Вембаньяма, Яннис Адетокунбо, Леброн Джеймс, Джимми Батлер, Лука Дончич, Джеймс Харден, Джоэл Эмбиид и другие не скрывают своего увлечения футболом.

Прошлой зимой Вембаньяма посетил матч «Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Сити» в Париже, когда вместе с «Сан-Антонио Спёрс» сыграл пару игр против «Индиана Пэйсерс». Этим летом центровой «Спёрс» также принял участие в любительских футбольных матчах.

В 2024 году нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и другие футболисты клуба присутствовали на встрече «Майами Хит». Также неоднократно баскетбольные поединки посещали форварды мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.