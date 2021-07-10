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Слуцкий рассказал о повреждении Самошникова

10 июля 2021, 20:19
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над «Химками» (1:0) в товарищеском матче на предсезонном турнире рассказал о повреждении защитника Илья Самошникова.

У него есть дискомфорт в области ахилла. Вроде как самого страшного нет, скорее всего, воспаление сумки ахиллова сухожилия. Пока это предварительный диагноз, точно поймем после МРТ.

Как проходит адаптация Игнатьева и Хакшабановича? Хакшабанович работает с первого для предсезонки. Он уже понимает требования. Вопрос в том, что он должен еще понять маневр каждого партнера по команде, наладить взаимопонимание. Игнатьев работает пока только неделю, он далек от оптимальных кондиций. Здесь с пониманием требований гораздо легче, мы работали с ним вместе.

Почему в перерыве поменяли всех, кроме Хван Ин Бома? Мы его подводим к сезону в несколько индивидуальном режиме. У него была длинная травма. Посчитали нужным дать ему больше игрового времени.

Ранее Слуцкий рассказал о будущем Хвичи в «Рубине».

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нечитайло
нечитайло
10 июля в 20:28
Травма всегда проблема
sv_1969
sv_1969
10 июля в 20:23
Здоровья парню
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