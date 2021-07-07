Семак: «Азмун получил повреждение на предыгровом занятии»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал ничью своей команды в товарищеском матче против «Вердера».

Хорошая, боевая игра. Главное, что почти все здоровы. Только Сердар Азмун получил повреждение на предыгровом занятии. Надеюсь, с ним ничего серьёзного. В остальном все здоровы.

Постепенно стараемся подводить сборников. Главная цель, чтобы все были в хорошей форме. Наигрывать состав пока не получается, так как не можем собрать всех игроков.