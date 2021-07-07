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Семак: «Азмун получил повреждение на предыгровом занятии»

07 июля 2021, 21:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 2Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью своей команды в товарищеском матче против «Вердера».

Хорошая, боевая игра. Главное, что почти все здоровы. Только Сердар Азмун получил повреждение на предыгровом занятии. Надеюсь, с ним ничего серьёзного. В остальном все здоровы.

Постепенно стараемся подводить сборников. Главная цель, чтобы все были в хорошей форме. Наигрывать состав пока не получается, так как не можем собрать всех игроков.

«Зенит» в матче с «Вердером» сумел совершить впечатляющий камбэк.

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Все комментарии
drug01
drug01
07 июля в 22:43
Надо его беречь иначе будет труба
Cat01
Cat01
07 июля в 22:42
Это совсем плохо
Gahi
Gahi
07 июля в 22:10
Во-первых здоровья Сердару Азмуну чтобы скорее возвратиться в состав команды. То что команда в таком составе смогла совершить камбэк с Вердером это хорошо. Но то что пока не получается собраться вместе то это временно у каждого своя программа, хотя-бы взять того же Барриоса так замечательно отыгравший весь полуфинальный матч против Аргентины в составе Колумбии. Который и в Зените и в сборной Колумбии становится ключевым и основным игроком в командах. И момент из игры против Аргентины который Лаутаро Мартинос наносил в пустые ворота Колумбии благодаря расторопности Барриосу который смог выбить мяч с лини ворот не дав мячу закатится в ворота. Вот так каждый на своём месте отрабатывает так как он умеет. Так что Зениту нужно серьёзно уже готовится как к чемпионату РПЛ так и к играм Лиги Чемпионов. Удачи
oFANATo
oFANATo
07 июля в 21:47
Бывает.....никто от этого не застрахован.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
07 июля в 21:42
Разыгрались с Дзюбой не на шутку!)
allemz
allemz
07 июля в 21:36
    beefs
    beefs
    07 июля в 21:34
    жаль Сердара, скорейшего выздоровления...
    Q-J-G
    Q-J-G
    07 июля в 21:33
    Не Дзюба травмировал...
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