Семак: «Азмун получил повреждение на предыгровом занятии»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью своей команды в товарищеском матче против «Вердера».
Хорошая, боевая игра. Главное, что почти все здоровы. Только Сердар Азмун получил повреждение на предыгровом занятии. Надеюсь, с ним ничего серьёзного. В остальном все здоровы.
Постепенно стараемся подводить сборников. Главная цель, чтобы все были в хорошей форме. Наигрывать состав пока не получается, так как не можем собрать всех игроков.
«Зенит» в матче с «Вердером» сумел совершить впечатляющий камбэк.