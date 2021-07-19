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РФС заключил соглашение о развитии футбола во Владимирской области

вчера, 12:42

Министерство спорта РФ, РФС, администрация Владимирской области и федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.

Документ подписан в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни».

К концу 2024 года в области откроются пять новых отделений футбола и появятся новые квалифицированные тренеры и судьи, в том числе первые арбитры всероссийской категории. Продолжится курс на развитие большого футбола — будут созданы условия для сохранения профессионального статуса владимирского «Торпедо» и «Мурома», где смогут начинать карьеру талантливые воспитанники областных спортивных школ.

Регион ждет масштабное обновление инфраструктуры: к концу срока реализации соглашения во Владимире планируется открытие малоформатного футбольного манежа и восьми мини-футбольных площадок, замена покрытия четырех полноразмерных полей, реконструкция стадиона «Торпедо» во Владимире и трех других стадионов, расположенных в других муниципальных образованиях области.

Недавно появилась информация, что РФС собирается ввести новую должность, на которую планируют пригласить иностранца.

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Источник: rfs.ru
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Ironigor
Ironigor
вчера в 13:10
Работает РФС не покладая рук .
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