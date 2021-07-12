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РФС расширил заявку клубов РПЛ на новый сезон

12 июля 2021, 10:27

РФС принял решение о расширении заявки для клубов, выступающих в РПЛ, на сезон-2021/22 до 28 игроков.

Для участия в турнире в предстоящем сезоне клуб сможет единовременно зарегистрировать по форме «3А» не более 28 футболистов, в том числе не более 8 легионеров. Таким образом, число иностранных футболистов в заявках команд останется неизменным и будет соответствовать лимиту на легионеров, который вступил в силу в сезоне-2020/21. Отличие от предыдущей версии заявки заключается в увеличении числа российских игроков, которых клубы смогут заявлять для участия в чемпионате России, с 17 до 20 футболистов.

При этом в заявках у команд РПЛ должно быть не менее шести доморощенных футболистов. В случае отсутствия в заявке клуба указанного обязательного количества доморощенных футболистов, квота заявляемых по списку «3А» футболистов соответственно уменьшается до 22 футболистов.

Недавно стало известно, что РФС собирается ввести новую должность в своей структуре. На нее пригласят иностранца.

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Источник: rfs.ru Фото: Артем Гусев, Соккер.ру
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Все комментарии
Vadik
Vadik
12 июля в 20:31
Что значит доморощенный? С какого срока эта "доморощенность" начинается? В своё время в наш спортинтернат Алдонина из Анапы взяли. Для кого он доморощенный? Для Волгограда или Анапы?
KotMaks
KotMaks
12 июля в 18:43
Опять решение через задний проход.
Какая разница - доморощенный он или из соседней области ?
Кто это будет проверять и доказывать ?
Решение , которое породит склоки и ничего важного не даст.
Лучше бы лимит сделали 5+20 и ввели потолок зарплат.
pomor45
pomor45
12 июля в 17:06
Это перетасовывание колоды, в которой нет козырей.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 июля в 16:51
Посмотрим как это будет работать???
Храневец
Храневец
12 июля в 15:07
Главное как в Госдуме -создать видимость работы органа ,который на хрен никому не нужен ,из своей бесполезности .
За адекватность
За адекватность
12 июля в 15:00
А вот и имитация бурной деятельности...
Санчо Панса
Санчо Панса
12 июля в 14:53
Очередные нововведения... К лучшему ли? Покажет только время!
oFANATo
oFANATo ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
12 июля в 14:46
Пока РФС рулит питерский Дюков ничего хорошего не будет.....
Странникъ
Странникъ ответ CАRLOS (раскрыть)
12 июля в 14:15
    антон михайловский
    антон михайловский
    12 июля в 13:15
    одно слово-зачем ?что б что?
    антон михайловский
    антон михайловский ответ Serg_Diamond (раскрыть)
    12 июля в 13:14
    видимо им откат идет
    alexamit
    alexamit
    12 июля в 12:59
    Одно слово-ДУРДОМ!!!
    за
    за
    12 июля в 12:42
    РФС расширил свое дупло безысходности и некомпетентности...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    12 июля в 12:39
    20 россиян в каждой команде, из них шестеро местного разлива. Ну или 14 человек, собранных "с миру по нитке". Перемножаем... Получается минимум 224 россиянина в РПЛе, максимум 320.
    Хорошо это или плохо, сможет новый главный набрать 2-3 десятка лучших из пешеходов?
    Покажет время, но скорее всего эта мера чистА для галочки. Рулить в команде будут леги (за них деньги плачены), остальные будут сидеть на ж*пе ровно. И получать свои миллионы ...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    12 июля в 12:17
    Пока в РФС не придут профессианалы и не уйдут 95 летние маразматики у нас футбола не будет, все их действия похожи на провокации и тотальное уничтожение этого вида спорта.
    Шуnя771
    Шуnя771
    12 июля в 12:14
    Алиса в стране чудес...))
    Анд-м
    Анд-м
    12 июля в 12:06
    Больше брёвен, надо больше брёвен 😁👍
    Шамиль Омаргаджиев
    Шамиль Омаргаджиев
    12 июля в 11:53
    Лимит это как Короновирус в наше время
    LAISMEN
    LAISMEN
    12 июля в 11:37, ред.
    Вот теперь точно заиграют клубы. Теперь можно еще три бездарности содержать и плюс шесть малолетних безбилетников....))))
    makkie
    makkie
    12 июля в 11:22, ред.
    Ясно. Если лимит не изменится, то в ближайшие годы нас ждут фиаско в ЛЧ, ЛЕ, ЧМ и ЧЕ.
    В РФС сидят упёртые бараны. Кстати, символично, что с приходом Дюкова в российском футболе одни проблемы. И они растут как снежный ком.
    Ironigor
    Ironigor
    12 июля в 11:20, ред.
    Что делают сами не ведают. Видимость работы, ни есть дело !!! Когда же найдётся на вас самих управа ??!
    Минспорт и РФС нужно срочно реформировать !!!
    Спорт погибает , а они всё цифру меняют с места на место каждый год, вот это надо же ума палата !!!
    Аууууу, есть кто там наверху , - ВЫРУЧАЙТЕ !!!
    112910415
    112910415
    12 июля в 11:10
    ну да, нехитрая превентивная мера ... мол, процент легионеров уменьшили ...
    авось, забудут про нас наверху !
    dadrail
    dadrail
    12 июля в 11:05
    Не те вопросы решают.....ой не те...
    beefs
    beefs
    12 июля в 10:54
    опять видимость бурной деятельности и расширение состава бездельников, интересно а на сколько увеличится фонд зарплаты...
    VAN ARM
    VAN ARM
    12 июля в 10:53
    и кому это нужно? лавки и так отполированы)))
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    12 июля в 10:48
    А что это меняет? Все равно в основной обойме будут 15-20 игроков, а остальные просто для количества чтобы соблюсти притянутые за уши требования по доморощенным игрокам. Эти буратины будут сидеть в клубе, получая зарплату ни за что. Этого хочет РФС?
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    12 июля в 10:45
    Эти изменения должны повлиять не Российский футбол? Что-то сильно сомневаюсь.
    Over 9000
    Over 9000 ответ CАRLOS (раскрыть)
    12 июля в 10:45
    и без него более 10 воспитанников в основе
    CАRLOS
    CАRLOS
    12 июля в 10:42
    Для этого что ли ЦСКА Заболотного взял, типа доморощенный футболист
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру
    12 июля в 10:39
    Лимит 3 иностранца, дорогу молодым Россиянам, еврокубки нам не под силу
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