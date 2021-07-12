РФС расширил заявку клубов РПЛ на новый сезон

РФС принял решение о расширении заявки для клубов, выступающих в РПЛ, на сезон-2021/22 до 28 игроков.
Для участия в турнире в предстоящем сезоне клуб сможет единовременно зарегистрировать по форме «3А» не более 28 футболистов, в том числе не более 8 легионеров. Таким образом, число иностранных футболистов в заявках команд останется неизменным и будет соответствовать лимиту на легионеров, который вступил в силу в сезоне-2020/21. Отличие от предыдущей версии заявки заключается в увеличении числа российских игроков, которых клубы смогут заявлять для участия в чемпионате России, с 17 до 20 футболистов.
При этом в заявках у команд РПЛ должно быть не менее шести доморощенных футболистов. В случае отсутствия в заявке клуба указанного обязательного количества доморощенных футболистов, квота заявляемых по списку «3А» футболистов соответственно уменьшается до 22 футболистов.
Недавно стало известно, что РФС собирается ввести новую должность в своей структуре. На нее пригласят иностранца.
Хорошо это или плохо, сможет новый главный набрать 2-3 десятка лучших из пешеходов?
Покажет время, но скорее всего эта мера чистА для галочки. Рулить в команде будут леги (за них деньги плачены), остальные будут сидеть на ж*пе ровно. И получать свои миллионы ...
Хорошо это или плохо, сможет новый главный набрать 2-3 десятка лучших из пешеходов?
Покажет время, но скорее всего эта мера чистА для галочки. Рулить в команде будут леги (за них деньги плачены), остальные будут сидеть на ж*пе ровно. И получать свои миллионы ...