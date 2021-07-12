РФС расширил заявку клубов РПЛ на новый сезон

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12 июля 2021, 10:27

РФС принял решение о расширении заявки для клубов, выступающих в РПЛ , на сезон-2021/22 до 28 игроков.

Для участия в турнире в предстоящем сезоне клуб сможет единовременно зарегистрировать по форме «3А» не более 28 футболистов, в том числе не более 8 легионеров. Таким образом, число иностранных футболистов в заявках команд останется неизменным и будет соответствовать лимиту на легионеров, который вступил в силу в сезоне-2020/21. Отличие от предыдущей версии заявки заключается в увеличении числа российских игроков, которых клубы смогут заявлять для участия в чемпионате России, с 17 до 20 футболистов.

При этом в заявках у команд РПЛ должно быть не менее шести доморощенных футболистов. В случае отсутствия в заявке клуба указанного обязательного количества доморощенных футболистов, квота заявляемых по списку «3А» футболистов соответственно уменьшается до 22 футболистов.