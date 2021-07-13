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15 июля РФС подведёт итоги выступления сборной России на Евро-2020

13 июля 2021, 22:25

В четверг, 15 июля, в 12:00 (по МСК) формате видеоконференцсвязи пройдет очередное заседание Исполкома РФС. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Проект повестки дня включает в себя следующие вопросы:

Стратегические вопросы:

1. Об итогах выступления сборной команды России на Чемпионате Европы по футболу Евро 2020.

2. О результатах исследований компании Hypercube.

Операционные вопросы:

3. Об утверждении 33 лучших игроков и лучших в номинациях по итогам сезона 2020-2021 гг.

4. Об утверждении списка судей, ассистентов судей и инспекторов Всероссийских профессиональных соревнований на первую половину сезона 2021-2022 гг.

5. Об утверждении регламента и календаря соревнований Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги — 2 сезона 2021-2022 гг.

Сегодня стало известно, что российский футбол стоит на пороге крупных изменений. Ранее во вторник РФС выступил с официальным заявлением о реформах лиг.

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Источник: rfs.ru
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sir_Alex
sir_Alex
14 июля в 06:51
112910415
112910415
14 июля в 06:22
мир застыл в ожидании
протон1
протон1
14 июля в 00:05
нужно сделать футбол народным а значит футболом должны заниматься все слои общества и деньги на развитие спорта должны идти не в карманы чиновников а непосредственно клубам что бы они набирали детишек талантливых из народа!!!!!!
minai
minai ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 июля в 23:25
Отлично от других.
протон1
протон1
13 июля в 22:55
пусть пригласят виновника торжества главного .
протон1
протон1
13 июля в 22:55
обязательно до путина все должно дойти .
Федор Паршунин
Федор Паршунин
13 июля в 22:51
Некролог зачитают)))
Q-J-G
Q-J-G
13 июля в 22:49
Что подводить... Итоги неутешительные...Факт общеизвестный.
LAISMEN
LAISMEN
13 июля в 22:40
Почему именно 33 как в сказке. Наверняка наших недотеп которые были на ЕВРО реабилитируют по свойски.......
Дима Логинов
Дима Логинов
13 июля в 22:39
Очередных заслуженных мастеров всем дадут, наверное.
Остапчук 67
Остапчук 67
13 июля в 22:32
Черчесов говорит, что все нормально...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 июля в 22:29
Да отлично выступили, чё...
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