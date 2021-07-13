15 июля РФС подведёт итоги выступления сборной России на Евро-2020

В четверг, 15 июля, в 12:00 (по МСК) формате видеоконференцсвязи пройдет очередное заседание Исполкома РФС. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Проект повестки дня включает в себя следующие вопросы:
Стратегические вопросы:
1. Об итогах выступления сборной команды России на Чемпионате Европы по футболу Евро 2020.
2. О результатах исследований компании Hypercube.
Операционные вопросы:
3. Об утверждении 33 лучших игроков и лучших в номинациях по итогам сезона 2020-2021 гг.
4. Об утверждении списка судей, ассистентов судей и инспекторов Всероссийских профессиональных соревнований на первую половину сезона 2021-2022 гг.
5. Об утверждении регламента и календаря соревнований Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги — 2 сезона 2021-2022 гг.
Сегодня стало известно, что российский футбол стоит на пороге крупных изменений. Ранее во вторник РФС выступил с официальным заявлением о реформах лиг.