«Реал», «Барселона» и МЮ поспорят за полузащитника «Баварии»

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вчера, 07:58

Топ-клубы Европы внимательно следят за ситуацией с полузащитником «Баварии» .

По информации Bild, в услугах 26-летнего немца заинтересованы «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Контракт Горецки с «Баварией» истекает следующим летом, после чего футболист станет свободным агентом.

Недавно «Бавария» установила ценник на полузащитника Корентена Толиссо.