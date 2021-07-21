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«Реал», «Барселона» и МЮ поспорят за полузащитника «Баварии»

вчера, 07:58

Топ-клубы Европы внимательно следят за ситуацией с полузащитником «Баварии» Леоном Горецкой.

По информации Bild, в услугах 26-летнего немца заинтересованы «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Контракт Горецки с «Баварией» истекает следующим летом, после чего футболист станет свободным агентом.

Недавно «Бавария» установила ценник на полузащитника Корентена Толиссо.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 11:22
Странно, соккер 8 июня писал, что он продлил контракт с Баварией до 2026г., а сейчас пишут, что истекает через год. Это как?

Вообще хороший игрок, но не по карману Барсе. Если только свободным агентом.
В МЮ на понижение не пойдет, вероятнее всего если уйдет, то в Реал.
протон1
протон1
вчера в 21:59
Баварию надо бить - ее же оружием. Заранее договариваться с игроками и уводить их бесплатно.
shlifen
shlifen
вчера в 11:17, ред.
Если бы Перес сейчас "не тронулся" на трансфере Мбаппе, а оценил состав Реала трезвым взглядом, то глядишь и понял бы что за сумму трансфера Мбаппе вполне мог бы приобрести 2-3 хороших игрока для укрепления всего состава. Того же Горецку вполне реально приобрести из Баварии лимонов за 50-55. И он точно окажется лучше целой группы игроков центра Реала (тех же Иско, Себальоса и Эдегора), и нормально усилит состав. А ведь нужен и ЦЗ и игрок для прямой конкуренции с Карвахалем.
Но дедушка Перес видимо грезит идеей приглашения Мбаппе, надеясь что супер-звезда решит все проблемы Реала - и финансовые (чтобы они не наступили) и игровые...
Барселона в этой новости, скорее заинтересована в свободном трансфере, поскольку у клуба просто нет денег. А вот МЮ вполне себе может приобрести Горецку уже этим летом - особенно если продадут Погба в ПСЖ. И в этом случае, как мне кажется, МЮ даже выиграет...

P. S. Если Мбаппе хочет играть за Реал, то подождёт годик и придёт свободным агентом получив очень хороший подписной бонус. А сейчас Реалу важнее РЕАЛЬНО усилить состав, если не хотят остаться без трофеев по итогам сезона...
ДСА
ДСА
вчера в 08:49
Бесплатно многие готовы забрать.
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:15
По деньгам МЮ вне конкуренции
beefs
beefs
вчера в 08:00
Есть из чего выбирать, не закружилась бы голова...
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