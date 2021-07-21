«Реал», «Барселона» и МЮ поспорят за полузащитника «Баварии»

Топ-клубы Европы внимательно следят за ситуацией с полузащитником «Баварии» Леоном Горецкой.
По информации Bild, в услугах 26-летнего немца заинтересованы «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Контракт Горецки с «Баварией» истекает следующим летом, после чего футболист станет свободным агентом.
Недавно «Бавария» установила ценник на полузащитника Корентена Толиссо.
Но дедушка Перес видимо грезит идеей приглашения Мбаппе, надеясь что супер-звезда решит все проблемы Реала - и финансовые (чтобы они не наступили) и игровые...
Барселона в этой новости, скорее заинтересована в свободном трансфере, поскольку у клуба просто нет денег. А вот МЮ вполне себе может приобрести Горецку уже этим летом - особенно если продадут Погба в ПСЖ. И в этом случае, как мне кажется, МЮ даже выиграет...
P. S. Если Мбаппе хочет играть за Реал, то подождёт годик и придёт свободным агентом получив очень хороший подписной бонус. А сейчас Реалу важнее РЕАЛЬНО усилить состав, если не хотят остаться без трофеев по итогам сезона...
Но дедушка Перес видимо грезит идеей приглашения Мбаппе, надеясь что супер-звезда решит все проблемы Реала - и финансовые (чтобы они не наступили) и игровые...
Барселона в этой новости, скорее заинтересована в свободном трансфере, поскольку у клуба просто нет денег. А вот МЮ вполне себе может приобрести Горецку уже этим летом - особенно если продадут Погба в ПСЖ. И в этом случае, как мне кажется, МЮ даже выиграет...
P. S. Если Мбаппе хочет играть за Реал, то подождёт годик и придёт свободным агентом получив очень хороший подписной бонус. А сейчас Реалу важнее РЕАЛЬНО усилить состав, если не хотят остаться без трофеев по итогам сезона...