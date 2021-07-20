Гольфист-футболист, чемпионы мира и парень за 135 млн евро. Гранды мечтают избавиться от них этим летом

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вчера, 21:04

Команда неудавшихся героев.

Некоторые менеджеры топ-клубов часто думают кошельками, а не головой, поэтому нередко даже очень дорогие и доказавшие свою состоятельность в других командах футболисты оказываются в списках неугодных. Из лишних футболистов европейских грандов можно составить команду, которая по именам готова к борьбе за победу в Лиге чемпионов.

Вратарь

Кейлор Навас («Пари Сен-Жермен»; Коста-Рика; 34 года)

Трижды победитель и четырежды финалист Лиги чемпионов во второй раз в карьере попадает в ситуацию, когда его клуб покупает более молодого и звездного вратаря, который неизбежно должен подвинуть классного Кейлора. На протяжении сезона Навас делил ворота «Реала» с Тибо Куртуа, и ничего хорошего из этого не вышло — два льва в клетке нервировали друг друга.

Теперь костариканца в ПСЖ ждет встреча с чемпионом Европы Доннаруммой. Навас как будто пока не собирается уходить из Парижа, но это плохое решение и для Кейлора, и Джиджи, и для команды. Класс вратарей в такой ситуации не суммируется, скорее два голкипера с психологией первых номеров разрушат друг друга обоюдной конкуренцией.

Защитники

Самюэль Умтити («Барселона»; Франция; 27 лет)

Несколько лет назад Сэм блестяще играл за «Барселону» и провел в стартовом составе сборной Франции победный чемпионат мира, но с тех пор превратился проблемного футболиста, которого не хотят забирать у «Барсы» даже по сниженной цене. Да и сам он не рвется уходить, тем более действующий еще два года контракт защищает интересы француза. Скорее всего, защитник не хочет терять причитающиеся деньги по действующему соглашению, ведь сейчас ему никто не предложит такие же условия.

Виктор Линделеф («Манчестер Юнайтед»; Швеция; 27 лет)

Рафаэль Варан одной ногой в МЮ , никто уже не сомневается в этом трансфере, а это значит, что среди центрбеков «красных дьяволов» будет разыграна черная метка. Основную связку в обороне составят Магуайр и Варан, на подхвате оставят Байи и Туанзебе, а Линделефа логично продать, тем более о шведском футболисте сложилось вполне определенное мнение, не раз озвученное авторитетными экспертами вроде Рио Фердинада и Гари Невилла:

Умный парень, но недостаточно резкий и атлетичный по стандартам АПЛ .

Бенжамен Менди («Манчестер Сити»; Франция; 27 лет)

Четыре года назад Менди переходил в «Сити» почти за 60 миллионов евро и считался одним из лучших в мире на своей позиции. С тех пор француз подешевел раза в три, а на позиции левого защитника в его команде чаще играют Зинченко и Канселу. После серии травм Бенжамен так и не смог выйти на прежний уровень. Надеется, что сможет реанимировать карьеру в новом клубе, на Менди претендуют «Челси», «Интер» и ПСЖ .

Полузащитники

Аарон Рэмзи («Ювентус»; Уэльс; 30 лет)

Два года назад «Ювентус» подписал валлийца свободным агентом, но «бесплатный сыр» оказался невкусным. «Старая Синьора» надеется, что кто-нибудь заберет Рэмзи в АПЛ , туринцы готовы даже обменять Аарона на своего бывшего полузащитника Миралема Пьянича, который не заиграл в «Барселоне».

Донни ван де Бек («Манчестер Юнайтед»; Нидерланды; 24 года)

Ван де Бек очень неудачно провел первый сезон в футболке «Манчестер Юнайтед», а потом пропустил Евро-2020 из-за травмы. Лучшее, что сейчас могут сделать манкунианцы — позаботиться о том, чтобы голландец совсем не обесценился, ведь контракт с ним будет действовать еще четыре года. Сейчас Донни нужно сменить обстановку, нужна грамотная аренда, в которой полузащитник восстановит веру в свои силы. Среди претендентов — «Барселона», где Рональд Куман не прочь собрать по примеру Луи ван Гала голландскую банду.

Филиппе Коутиньо («Барселона»; Бразилия; 29 лет)

Сложно представить более безрадостный трансфер: «Барса» выложила за Коутиньо 135 миллионов евро, но приобрела только головную боль. Специфичный бразилец так и не стал важной деталью в каталонской команде, зато поучаствовал в разгроме «Барсы» со счетом 8:2, когда играл за «Баварию» на правах аренды. «Сине-гранатовые» хотят избавиться от Фила, из этих отношений клуб в любом случае выйдет с огромными убытками.

Иско («Реал Мадрид»; Испания; 29 лет)

Франциско Аларкон играет за «Мадрид» уже 8 лет, причастен ко многим трофеям и доброй сотне голов, но уже давно не демонстрирует тех качеств, из-за которых его звали в «Реал». Вернувшийся Карло Анчелотти всем готов дать шанс, но даже добрый итальянец вряд ли поможет Иско перезапустить карьеру. Есть интерес со стороны «Милана», который ищет замену Чалханоглу, и из АПЛ .

Нападающие

Кингсли Коман («Бавария»; Франция; 25 лет)

Автор победного гола в финале Лиги чемпионов 2019/20 потерпел неудачу при попытке выбить у «Баварии» новый контракт на 12 миллионов евро в год, поэтому решил поискать более щедрых работодателей за пределами Мюнхена. Вряд ли «Баварии» удастся выручить за Кингсли озвученные 90 миллионов евро, но попытка не пытка.

Гарет Бэйл («Реал Мадрид»; Уэльс; 32 года)

Проведя сезон в «Тоттенхэме» на правах аренды, Бэйл вернулся в «Реал», с которым у него остается год контракта. Вероятно, Гарет следующим летом завершит карьеру, поэтому сейчас валлиец намерен сохранять спокойствие и выполнять обязательства перед «Королевским клубом», чтобы получить все причитающиеся денежки. «Мадрид» и рад бы избавиться от Бэйла, но такой балласт поди сбрось. А что если Гарет напоследок приведет себя в форму, забросит клюшку в дальний угол и зажжет?

Антуан Гризманн («Барселона»; Франция; 30 лет)

Гризманн не адаптировался в «Барселоне», не подружился с Месси, а сейчас расставание с французом означает для клуба возможность предложить новый контракт Лео. Антуан не снискал счастья в «Барсе», ради которой бросил «Атлетико» и настроил болельщиков против себя. Каталонцы отчаянно пытаются воткнуть Гризманна хоть в какую-нибудь сделку, а ведь два года назад приобретали его за 120 миллионов.