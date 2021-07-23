«Рубин» нашёл титульного спонсора в лице букмекера

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вчера, 12:38

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что клуб начал сотрудничество с букмекерской конторой.

Логотип БК «Фонбет» появится на груди футболистов казанской команды, брендинг компании будет размещен на домашних матчах рубиновых, запланированы совместные активности и уникальные предложения для болельщиков.

#FCRK ✖️ Фонбет



«Рубин» и букмекерская компания Фонбет сообщают о запуске долгосрочного партнерства 🤝



Подробности: https://t.co/mNVJtwf2Pj pic.twitter.com/4RU4ugweNV — «Рубин» Казань (@fcrk) July 23, 2021