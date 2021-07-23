«Рубин» нашёл титульного спонсора в лице букмекера

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что клуб начал сотрудничество с букмекерской конторой.
Логотип БК «Фонбет» появится на груди футболистов казанской команды, брендинг компании будет размещен на домашних матчах рубиновых, запланированы совместные активности и уникальные предложения для болельщиков.
#FCRK ✖️ Фонбет— «Рубин» Казань (@fcrk) July 23, 2021
«Рубин» и букмекерская компания Фонбет сообщают о запуске долгосрочного партнерства 🤝
Подробности: https://t.co/mNVJtwf2Pj pic.twitter.com/4RU4ugweNV
Ранее букмекеры БК Фонбет предлагали хороший коэффициент на победу «Арсенала» в матче РПЛ против «Локомотива».