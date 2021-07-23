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«Рубин» нашёл титульного спонсора в лице букмекера

вчера, 12:38

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что клуб начал сотрудничество с букмекерской конторой.

Логотип БК «Фонбет» появится на груди футболистов казанской команды, брендинг компании будет размещен на домашних матчах рубиновых, запланированы совместные активности и уникальные предложения для болельщиков.

Ранее букмекеры БК Фонбет предлагали хороший коэффициент на победу «Арсенала» в матче РПЛ против «Локомотива».

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ildar_3871
ildar_3871
вчера в 15:11
Копейки но пойдет !
An Jo
An Jo
вчера в 14:21
    Gunslinger
    Gunslinger
    вчера в 13:44
    Значится теперь приживётся поговорка: "Незваный букмекер хуже татарина"!!! :)
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 13:29
    Теперь результаты Рубина будут очень непредсказуемыми.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 13:08
    А, кто у кого спонсор, букмекерская контора или "Рубин" у букмекерской конторы)...неофициальный спонсор.......Так вот почему "Спартак"-"Рубин" 4:0) -14.07.2021г.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 12:57
    Как говорится, - Лишних денег не бывает !!!
    drug01
    drug01
    вчера в 12:51
    Будем ставить теперь на Рубин
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 12:44
    Теперь с Фонбетом дела попрут!
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