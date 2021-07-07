ГлавнаяНовостиБизнес и ничего личногоРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

У «Химок» появился новый спонсор. Логотип компании будет размещён на форме

07 июля 2021, 20:01

Пресс-служба «Химок» объявила о заключении партнёрского соглашение с поставщиком воды Vorgol.

Vorgol — официальный партнер футбольного клуба «Химки»! Контракт рассчитан на сезон 2021/22. В рамках партнерства логотип компании будет размещен на игровой форме. Также запланирован ряд интеграций бренда партнера в рекламные материалы «Химок».

Ранее у «Крыльев Советов» появился новый титульный спонсор.

Все новости
Акции «Интера» смогут покупать болельщики клуба
22 июня Комментарии3
Роналду – первый человек с 300 млн подписчиков в инстаграме
18 июня Комментарии18
Акции «Кока-Колы» резко подешевели после поступка Роналду
16 июня Комментарии38
Варди стал совладельцем американского клуба «Рочестер Райнос»
15 июня ФотоКомментарии11
У «Крыльев Советов» появится новый титульный спонсор
11 июня Комментарии3
СлухиМарсело хочет купить клуб из второго дивизиона Португалии
10 июня Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
08 июля в 07:59
лучше, чем ничего
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
07 июля в 23:35
Логотип состоит из двух простых и понятных каждому россиянину слов. Пойдёт!!!
Vave666
Vave666
07 июля в 23:02
Криштиану одобряет)
ДСА
ДСА
07 июля в 20:55
Лишь бы должны ещё не остались от такого сотрудничества.
я из Химок
я из Химок
07 июля в 20:53
Теперь главное не 79а...я!!! )))
Сп62
Сп62 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
07 июля в 20:26
Федуну со своими рошами бы разобраться, а не с Химками.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 июля в 20:20
Федун решил разгрузить ведомость.
Ironigor
Ironigor
07 июля в 20:05
Деньги 💰 лишними не бывают !!! Удачи Лаборантам !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 20:03
Федун не потянет 2 клуба в юбилей
sv_1969
sv_1969
07 июля в 20:02
Это нормально
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100