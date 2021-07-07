У «Химок» появился новый спонсор. Логотип компании будет размещён на форме

Пресс-служба «Химок» объявила о заключении партнёрского соглашение с поставщиком воды Vorgol.
Vorgol — официальный партнер футбольного клуба «Химки»! Контракт рассчитан на сезон 2021/22. В рамках партнерства логотип компании будет размещен на игровой форме. Также запланирован ряд интеграций бренда партнера в рекламные материалы «Химок».
💧 Vorgol — официальный партнер футбольного клуба «Химки»!— ФК «Химки» (@fc_khimki) July 7, 2021
✍️ Контракт рассчитан на сезон 2021/22.
🖥 В рамках партнерства логотип компании будет размещен на игровой форме. Также запланирован ряд интеграций бренда партнера в рекламные материалы «Химок».#ВместеЗаХимки pic.twitter.com/EWdlXsVVqL
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