У «Химок» появился новый спонсор. Логотип компании будет размещён на форме

Пресс-служба «Химок» объявила о заключении партнёрского соглашение с поставщиком воды Vorgol.

Vorgol — официальный партнер футбольного клуба «Химки»! Контракт рассчитан на сезон 2021/22. В рамках партнерства логотип компании будет размещен на игровой форме. Также запланирован ряд интеграций бренда партнера в рекламные материалы «Химок».