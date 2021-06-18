ГлавнаяНовостиБизнес и ничего личногоИталия. Серия А 2021/2022

Роналду – первый человек с 300 млн подписчиков в инстаграме

18 июня 2021, 18:03

Форвард сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду подтвердил титул самого популярного человека мира в инстаграме.

У аккаунта футболиста в соцсети – 300 миллионов подписчиков. Португалец стал первым человеком в истории, которому удалось достичь таких показателей.

Накануне Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории Евро.

Все новости
Акции «Кока-Колы» резко подешевели после поступка Роналду
16 июня Комментарии39
Варди стал совладельцем американского клуба «Рочестер Райнос»
15 июня ФотоКомментарии11
У «Крыльев Советов» появится новый титульный спонсор
11 июня Комментарии3
СлухиМарсело хочет купить клуб из второго дивизиона Португалии
10 июня Комментарии3
Английские клубы попросят Переса распустить проект по созданию Суперлиги
05 июня Комментарии90
Акции ЦСКА выросли, несмотря на непопадание клуба в еврокубки
02 июня Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
allemz
allemz ответ Федор Паршунин (раскрыть)
18 июня в 22:04
Артему даже коллаборация с Паниным не поможет, расслабьтесь
Dauletbek
Dauletbek ответ Klaus-S (раскрыть)
18 июня в 20:40
Основная проблема в голове, в мыслях, переживаниях за свою семью, жизнь, работу и так далее. А кола, ну кола...
Dauletbek
Dauletbek
18 июня в 20:37
Инстаграмм не нужная вещь, не понимаю для чего люди живут там
Ozabot
Ozabot
18 июня в 19:58
Крут. На пенсии может зарабатывать на рекламе. Если, конечно, не выкинет какую-нибудь глупость. А то соцсети злые ныне.
Klaus-S
Klaus-S ответ Q-J-G (раскрыть)
18 июня в 19:55
Вредность Колы сильно преувеличена. Вот вам пример. В Европе пьют и Пепси и Коку - литрами, каждый день. И тем не менее, продолжительность жизни там очень высокая. 78-85 лет.
Максимум вредности в этих напитках - это большое содержание сахара.
Мифы - они такие..
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
18 июня в 19:18
После такой футбольной карьеры можно просто фото на паспорт выложить...
Жасур Баратов
Жасур Баратов
18 июня в 19:15
У него только на Марокко 37 миллион подписчиков
LOpp
LOpp
18 июня в 19:15, ред.
Инстаграм сеть где гламурные муклы свои выпуклости выкладывают
Ironigor
Ironigor ответ Q-J-G (раскрыть)
18 июня в 19:12, ред.
Да пускай пьют что хотят, при этом не делай от этого ничего плохого окружающим и никто от этого не страдал !!!
Klaus-S
Klaus-S
18 июня в 19:11, ред.
Потрясающе. В 80-е в СССР проживало около 280 млн человек. А тут - 300.. Представляю сколько он в Инстаграме зарабатывает на рекламе. Хотя, нет. Не представляю. ))
Когда то подобную популярность имел Бекхэм. Но он всё таки звезда масштабом помельче.
Q-J-G
Q-J-G ответ Ironigor (раскрыть)
18 июня в 19:06
Главное, не пить кока-колу, как и пепси-колу)!

Всем добра, здоровья, удачи!
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
18 июня в 18:53
Инста самка
Ironigor
Ironigor
18 июня в 18:37, ред.
Штампует рекорды Рон !!! Ну и дай бог здоровья !!!
А вот когда это делают такие бездарные люди как Бузова и еже подобные, вот это беда !!! Пускай всегда такие как Рон ,Месси и т.д ,люди связанные со здоровым образом жизни всегда будут впереди и нести только Добро и счастливые минуты жизни в каждом из нас, а самое главное подростающему поколению !!! Всем людям Добра!!!
Elliada
Elliada
18 июня в 18:29
Почти население США.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 июня в 18:25
Что он такого снял на телефон то снял?
ProKop92
ProKop92
18 июня в 18:18
Так и до миллиарда дойдет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июня в 18:13
Так вот для чего он фокусничает с Кокай. Рейтинги набирает...
STVA 1
STVA 1
18 июня в 18:07
И чё им надо!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100