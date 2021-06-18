Роналду – первый человек с 300 млн подписчиков в инстаграме

Форвард сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду подтвердил титул самого популярного человека мира в инстаграме.
У аккаунта футболиста в соцсети – 300 миллионов подписчиков. Португалец стал первым человеком в истории, которому удалось достичь таких показателей.
Накануне Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории Евро.
Максимум вредности в этих напитках - это большое содержание сахара.
Мифы - они такие..
Максимум вредности в этих напитках - это большое содержание сахара.
Мифы - они такие..
Когда то подобную популярность имел Бекхэм. Но он всё таки звезда масштабом помельче.
Когда то подобную популярность имел Бекхэм. Но он всё таки звезда масштабом помельче.
Всем добра, здоровья, удачи!
Всем добра, здоровья, удачи!
А вот когда это делают такие бездарные люди как Бузова и еже подобные, вот это беда !!! Пускай всегда такие как Рон ,Месси и т.д ,люди связанные со здоровым образом жизни всегда будут впереди и нести только Добро и счастливые минуты жизни в каждом из нас, а самое главное подростающему поколению !!! Всем людям Добра!!!
А вот когда это делают такие бездарные люди как Бузова и еже подобные, вот это беда !!! Пускай всегда такие как Рон ,Месси и т.д ,люди связанные со здоровым образом жизни всегда будут впереди и нести только Добро и счастливые минуты жизни в каждом из нас, а самое главное подростающему поколению !!! Всем людям Добра!!!