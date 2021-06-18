Роналду – первый человек с 300 млн подписчиков в инстаграме

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18 июня 2021, 18:03

Форвард сборной Португалии и «Ювентуса» подтвердил титул самого популярного человека мира в инстаграме.

У аккаунта футболиста в соцсети – 300 миллионов подписчиков. Португалец стал первым человеком в истории, которому удалось достичь таких показателей.

Накануне Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории Евро.