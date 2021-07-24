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Фанаты ПСЖ выступили против возможного перехода Погба в клуб

24 июля 2021, 11:09

Фанаты «Пари Сен-Жермен» не хотят, чтобы в парижский клуб перешел полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

RMC Sport сообщает, что болельщики вывесили рядом со стадионом «Парк де Пренс» баннер, на котором было написано: «Погба, ты должен послушать свою мать, она не хочет, чтобы ты был здесь. Мы тоже!»

Ранее появлялись подробности хода переговоров по трансферу Погба в ПСЖ.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 02:28
Маму надо слушать
Van Vanovich
Van Vanovich
24 июля в 22:57
В ПСЖ хватет своих капризуль - мбаппе и неймара.))
Брулин
Брулин
24 июля в 15:39
Никто не хочет диву в команде, а уж болельщики ПСЖ тем более, они уже устали от Неймара с Мбаппе и их капризов
VAN ARM
VAN ARM
24 июля в 13:48
ему давно нигде не рады)))))))))))))
Nazi
Nazi ответ УЕСКА (раскрыть)
24 июля в 13:42, ред.
Все ясно, спасибо, но при чем отец с матерью? Они могут болеть хоть за Биркиркару, их дело :) Сам то за кого болеет, вот что интересно :)

Во времена Тапи я сам болел за Марсель, амбициозный был чел и достиг своего, а сейчас хоть болей за них хоть нет, уровень Лудогорца :))
УЕСКА
УЕСКА
24 июля в 13:00
Погба: «Не буду играть в ПСЖ. В моей семье болеют за «Марсель»

Полузащитник «МЮ» Поль Погба прокомментировал информацию об интересе ПСЖ.

«Уверен, что не буду играть на «Парк де Пренс». Это меня не привлекает, потому что мои отец и мать болеют за «Марсель». Так что ПСЖ не входит в мои планы», – заявил Погба для Canal+.

Вот почему фанаты ПСЖ не хотят видеть его в своем клубе.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
24 июля в 12:30
Вполне могут сорвать трансфер
Nazi
Nazi
24 июля в 12:08
Какие тупоголовые вывесили этот баннер? :) Вывесили бы когда ПСЖ покупал кереров, паредесов, еррер, сарабий, икарди и прочий хлам. Что не так с этими людьми...
hoper
hoper
24 июля в 11:35
Конечно кому хочется покупать это распиаренное бревно
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ ProKop92 (комментарий удален) (раскрыть)
24 июля в 11:27
У него не тот оттенок черного
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