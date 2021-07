Фанаты ПСЖ выступили против возможного перехода Погба в клуб

Фанаты «Пари Сен-Жермен» не хотят, чтобы в парижский клуб перешел полузащитник «Манчестер Юнайтед» .

RMC Sport сообщает, что болельщики вывесили рядом со стадионом «Парк де Пренс» баннер, на котором было написано: «Погба, ты должен послушать свою мать, она не хочет, чтобы ты был здесь. Мы тоже!»