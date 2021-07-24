Фанаты ПСЖ выступили против возможного перехода Погба в клуб

Фанаты «Пари Сен-Жермен» не хотят, чтобы в парижский клуб перешел полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.
RMC Sport сообщает, что болельщики вывесили рядом со стадионом «Парк де Пренс» баннер, на котором было написано: «Погба, ты должен послушать свою мать, она не хочет, чтобы ты был здесь. Мы тоже!»
PSG fans put up anti-Paul Pogba banner outside the Parc des Princes as speculation about his possible arrival intensifies: "Pogba you should listen to your mother, she doesn’t want you here. Neither do we!” (RMC) pic.twitter.com/dbe67KtkCu— Get French Football News (@GFFN) July 24, 2021
Ранее появлялись подробности хода переговоров по трансферу Погба в ПСЖ.
Во времена Тапи я сам болел за Марсель, амбициозный был чел и достиг своего, а сейчас хоть болей за них хоть нет, уровень Лудогорца :))
Во времена Тапи я сам болел за Марсель, амбициозный был чел и достиг своего, а сейчас хоть болей за них хоть нет, уровень Лудогорца :))
Полузащитник «МЮ» Поль Погба прокомментировал информацию об интересе ПСЖ.
«Уверен, что не буду играть на «Парк де Пренс». Это меня не привлекает, потому что мои отец и мать болеют за «Марсель». Так что ПСЖ не входит в мои планы», – заявил Погба для Canal+.
Вот почему фанаты ПСЖ не хотят видеть его в своем клубе.
Полузащитник «МЮ» Поль Погба прокомментировал информацию об интересе ПСЖ.
«Уверен, что не буду играть на «Парк де Пренс». Это меня не привлекает, потому что мои отец и мать болеют за «Марсель». Так что ПСЖ не входит в мои планы», – заявил Погба для Canal+.
Вот почему фанаты ПСЖ не хотят видеть его в своем клубе.