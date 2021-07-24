Фанаты ПСЖ выступили против возможного перехода Погба в клуб

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24 июля 2021, 11:09

Фанаты «Пари Сен-Жермен» не хотят, чтобы в парижский клуб перешел полузащитник «Манчестер Юнайтед» .

RMC Sport сообщает, что болельщики вывесили рядом со стадионом «Парк де Пренс» баннер, на котором было написано: «Погба, ты должен послушать свою мать, она не хочет, чтобы ты был здесь. Мы тоже!»

PSG fans put up anti-Paul Pogba banner outside the Parc des Princes as speculation about his possible arrival intensifies: "Pogba you should listen to your mother, she doesn’t want you here. Neither do we!” (RMC) pic.twitter.com/dbe67KtkCu — Get French Football News (@GFFN) July 24, 2021