Матч РПЛ «Локомотив» – «Арсенал» пройдёт без зрителей

Пресс-служба «Локомотива» выступила с важным заявлением накануне матча 1-го тура РПЛ против «Арсенала».

Уважаемые болельщики, вынуждены сообщить вам, что игра «Локомотив» – «Арсенал» пройдёт без зрителей.

Нашим приоритетом является здоровье болельщиков, футболистов и сотрудников клуба. В сложившейся ситуации, когда максимальная разрешенная посещаемость на матч составляет не более пятисот человек, клуб не считает правильным отдавать предпочтение той или иной группе болельщиков, так как на данный момент количество проданных абонементов и лож в разы превышает разрешенное к посещению матча количество зрителей.