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Матч РПЛ «Локомотив» – «Арсенал» пройдёт без зрителей

вчера, 20:38
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Пресс-служба «Локомотива» выступила с важным заявлением накануне матча 1-го тура РПЛ против «Арсенала».

Уважаемые болельщики, вынуждены сообщить вам, что игра «Локомотив» – «Арсенал» пройдёт без зрителей.

Нашим приоритетом является здоровье болельщиков, футболистов и сотрудников клуба. В сложившейся ситуации, когда максимальная разрешенная посещаемость на матч составляет не более пятисот человек, клуб не считает правильным отдавать предпочтение той или иной группе болельщиков, так как на данный момент количество проданных абонементов и лож в разы превышает разрешенное к посещению матча количество зрителей.

На протяжении прошедшего сезона ФК «Локомотив» выполнял все требования по соблюдению санитарного регламента и охране здоровья посетителей стадиона. Перед началом нового сезона службами клуба были проведены все необходимые подготовительные мероприятия, привлечены дополнительные ресурсы для организации удобного прохода болельщиков на стадион при необходимости использования QR-кодов. В случае принятия надзорными органами соответствующего решения мы будем готовы к допуску болельщиков на стадион.

Ранее стало известно, сколько фанатов «Спартака» смогут посетить гостевой матч с «Рубином».

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Все комментарии
NYJ
NYJ
сегодня в 12:40
Из крайности в крайность, то QR код через неделю отменяют, в метро полно людей , а тут на открытом воздухе легко можно рассадить без явной угрозы заражения
Valeron112
Valeron112
сегодня в 02:41
Так билеты в основном разлетелись клоунам эстрады.
Valeron112
Valeron112
сегодня в 02:38
Вот первые 2 строки ,где уважаемые и не будет- ключевые....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 22:06
Сейчас пик заболеваемости и смертности, возможно, что и ЧЕ повлиял.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:53
Жаль конечно, что болельщиков лишают посмотреть мат в живую..
pomor45
pomor45
вчера в 21:00, ред.
Какие проблемы с отбором? Пропускайте только привившихся. Это ли не стимул для вакцинации.
alexgurzan
alexgurzan ответ Feanor1993 (раскрыть)
вчера в 20:50
Поправил.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:45
Таковы реалии
Feanor1993
Feanor1993
вчера в 20:45
https://www.soccer.ru/user/1121591/comment

Пародия на "sihafazatron"
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:45
ЧЕ провели со зрителями а наш чемпионат без.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:40
Нафиг такой футбол нужен...
wmqmvw4un89x
wmqmvw4un89x
вчера в 20:39
Плохо что болельщики не смогут посмотреть футбол с трибун.
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