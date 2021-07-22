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В «Локомотиве» не знают, пройдёт ли матч с «Арсеналом» со зрителями

22 июля 2021, 22:07
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Пресс-служба «Локомотива» в клубном инстаграме опубликовала заявление по допуску зрителей на матч 1-го тура РПЛ против «Арсенала».

Мы понимаем, что до первого матча команды в новом сезоне остается совсем немного времени, но на данный момент клуб не имеет однозначной информации по правилам допуска зрителей на стадион.

Мы надеялись получить эти данные все последние дни, но даже сегодня, меньше чем за двое суток до игры, мы не можем предоставить вам корректную информацию о проходе на стадион на матч с «Арсеналом».

Клуб ожидает получить финальное разъяснение от надзорных органов в течение пятницы.

Также ранее стало известно, какое количество фанатов «Спартака» смогут посетить гостевой матч с «Рубином».

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112910415
112910415
вчера в 06:20
надзорные органы подходят к делу научно :
ждут указаний сверху ...
stanichnik
stanichnik
22 июля в 23:17
Всё объявят, как в Ростове когда обратный отсчёт до старта пойдёт на часы.
VeniaminS
VeniaminS
22 июля в 22:51
Могут и не разрешить.
ermak6848
ermak6848
22 июля в 22:26
Собянин может запретить...
протон1
протон1
22 июля в 22:23
от силу допустят 1000 чел думаю. ох уж этот вирус. как же он заел всех. власти валят что народ виноват не прививаются. народ винит власти что принуждают колоть ядом. вот пойми что творится . народ травят ссорят
Cat01
Cat01
22 июля в 22:09
Надо скорее решать
beefs
beefs
22 июля в 22:09
бедные люди которые купили билеты...
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