В «Локомотиве» не знают, пройдёт ли матч с «Арсеналом» со зрителями

Пресс-служба «Локомотива» в клубном инстаграме опубликовала заявление по допуску зрителей на матч 1-го тура РПЛ против «Арсенала».

Мы понимаем, что до первого матча команды в новом сезоне остается совсем немного времени, но на данный момент клуб не имеет однозначной информации по правилам допуска зрителей на стадион.

Мы надеялись получить эти данные все последние дни, но даже сегодня, меньше чем за двое суток до игры, мы не можем предоставить вам корректную информацию о проходе на стадион на матч с «Арсеналом».

Клуб ожидает получить финальное разъяснение от надзорных органов в течение пятницы.