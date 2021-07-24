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Решение по зрителям на матче «Ростов» — «Зенит» будет принято перед игрой

24 июля 2021, 09:19
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит01.08.2021 в 20:00 Не начался

Решение о допуске зрителей на матч второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» будет принято перед игрой, об этом сообщили в пресс-службе клуба из Ростова-на-Дону.

Решение о проведении матча с «Зенитом» [со зрителями или при пустых трибунах] будет принято перед игрой. Футбольный клуб «Ростов» постарается принять решение в интересах болельщиков. Решение будет принято в соответствии с Роспотребнадзором по Ростовской области и эпидемиологической ситуацией в регионе. Надеемся, что оно будет принято заранее.

Ранее стало известно, какое количество зрителей будет присутствовать на матче ЦСКА — «Уфа».

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 02:39
Перед игрой это за 5 минут,за час,за день?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 июля в 10:22
Всё будет точно как с Динамо!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 июля в 10:05, ред.
Новая фишечка пресс-службы ростовского клуба...
За 40 секунд до матча с Динамо сообщать что их тренер теперь на подработке в сборной....
За 15 секунд до стартового свистка матча с Зенитом - решение по допуску зрителей...
Gahi
Gahi
24 июля в 09:56
Странно всё это, решение о допуске на стадион будет принято перед игрой. И для кого спрашивается проводится игра если до сих пор не определились с порядком и количеством зрителей на трибунах. Многие люди уже привиты от вируса хотя бы для них создайте возможность присутствовать на матчах с соблюдением всех санитарных норм. Запретить большого ума не надо, а вот подумать как лучше организовать матч с болельщиками в условия ограничения для этого нужно желания, продумать все до мелочей чтобы организовать праздник футбола для тех кто будет болеть на стадионе и тех кто останется у экранов телевизора его смотреть 📺. Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 июля в 09:45
О людях совсем не думают. Им же нужно заказать билеты на поезд/самолёт, возможно -гостиницу. Всё это необходимо сделать заранее, а сейчас сезон отпусков.
И вдруг, в день матча, объявляют, что зрителей не пустят или пустят 500 человек.
И что болельщику делать с этими билетами?
А потом ещё удивляемся ,почему у нас футбол ниже плинтуса. Да патамушта организовать ничего не можем. На любом уровне и сфере.
Как будто для них сюрпризом стало начало чемпионата или ковидные дела в городах России..
...
Q-J-G
Q-J-G
24 июля в 09:45
Посмотрим, чем удивит главный тренер сборной России В.Карпин в матче с "Зенитом", стратегией, тактикой, "волей к победе", или невыразительной, невнятной игрой, как вчера в матче с "Динамо"...
Предполагаю, что удивит результатом 0:3, хотя почему удивит, после 0:2 в матче с "Динамо" ничего удивительного в этом не будет...
Дима Логинов
Дима Логинов
24 июля в 09:25
Какая-то полная неспособность подготовиться к началу чемпионата от футбольных чиновников. Что делать болельщикам из Питера, которые хотели бы приехать, но из-за этой неизвестности наверняка останутся дома, чем рисковать довольно далеко ехать без гарантий посещения матча.
Понятно, что очередная волна коронавируса и всё такое, но переболевших и привитых болельщиков-то можно было бы и пускать, рассаживая на стадионе через одно-два места. Взяли бы и сделали доброе дело РФС совместно с представителями РПЛ и медицинских работников - разрешили бы посещение матча только привитым любителям футбола, глядишь и вакцинация пошла бы пошустрее.
Трезвый повар
Трезвый повар
24 июля в 09:23
Если решение о пропуске болельщиков будет принято перед игрой то и билеты заранее никто покупать не будет. Получится ситуация что решение и допуске болельщик примут, а на стадио придут только обладатели абонементов и те кто живёт рядом
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