Решение по зрителям на матче «Ростов» — «Зенит» будет принято перед игрой

Решение о допуске зрителей на матч второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» будет принято перед игрой, об этом сообщили в пресс-службе клуба из Ростова-на-Дону.
Решение о проведении матча с «Зенитом» [со зрителями или при пустых трибунах] будет принято перед игрой. Футбольный клуб «Ростов» постарается принять решение в интересах болельщиков. Решение будет принято в соответствии с Роспотребнадзором по Ростовской области и эпидемиологической ситуацией в регионе. Надеемся, что оно будет принято заранее.
Ранее стало известно, какое количество зрителей будет присутствовать на матче ЦСКА — «Уфа».
Понятно, что очередная волна коронавируса и всё такое, но переболевших и привитых болельщиков-то можно было бы и пускать, рассаживая на стадионе через одно-два места. Взяли бы и сделали доброе дело РФС совместно с представителями РПЛ и медицинских работников - разрешили бы посещение матча только привитым любителям футбола, глядишь и вакцинация пошла бы пошустрее.
Понятно, что очередная волна коронавируса и всё такое, но переболевших и привитых болельщиков-то можно было бы и пускать, рассаживая на стадионе через одно-два места. Взяли бы и сделали доброе дело РФС совместно с представителями РПЛ и медицинских работников - разрешили бы посещение матча только привитым любителям футбола, глядишь и вакцинация пошла бы пошустрее.