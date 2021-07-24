Решение по зрителям на матче «Ростов» — «Зенит» будет принято перед игрой

1627107542

24 июля 2021, 09:19

Решение о допуске зрителей на матч второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» будет принято перед игрой, об этом сообщили в пресс-службе клуба из Ростова-на-Дону.

Решение о проведении матча с «Зенитом» [со зрителями или при пустых трибунах] будет принято перед игрой. Футбольный клуб «Ростов» постарается принять решение в интересах болельщиков. Решение будет принято в соответствии с Роспотребнадзором по Ростовской области и эпидемиологической ситуацией в регионе. Надеемся, что оно будет принято заранее.