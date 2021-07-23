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На матче ЦСКА — «Уфа» сможет присутствовать до 1000 болельщиков

вчера, 22:50
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб УфаУфаЗавтра в 20:00 Не начался

Пресс-служба ЦСКА выступила с важным заявлением накануне матча 1-го тура РПЛ против «Уфы».

Уважаемые болельщики!

ПФК ЦСКА сделал все возможное, чтобы как можно больше болельщиков смогли посетить футбольные матчи команды. Именно поэтому наш стадион, ВЭБ Арена, одним из первых был включен в реестр организаций, которые ведут деятельность по проведению спортивных мероприятий в формате covid-free зоны.

Но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и согласно требованиям Управления Роспотребнадзора по САО г. Москвы и на основании Постановления №18 Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю. на матче 1-го тура чемпионата России между ПФК ЦСКА и ФК «Уфа» сможет присутствовать до 1000 участников при наличии QR-кода и документа, удостоверяющего личность.

Доступ на матч будет осуществляться пропорционально количеству реализованных абонементов на каждую трибуну.

Ранее стало известно, сколько фанатов «Спартака» смогут посетить гостевой матч с «Рубином».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 11:32
Не нужно искать логику, там где её нет.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:46
слабо для открытия))))))))))) но деваться некуда. хотя можно было бы привитых и пустить без ограничения на отдельные трибуны
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:16
Жиденько конечно , но хоть что то.
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:57
Хоть так......
Cat01
Cat01
вчера в 23:22
Капля в море... Но хорошо
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:18
Вот и весь футбол, который скоро окончательно обанкротится.
Но есть и плюсы, возможно вернется уличный футбол
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:06
Ну норм, хоть так!
протон1
протон1
вчера в 22:56
Вирус гуляет в ресторанах и на стадионах.
Зато в метро и в аэропортах все ок, толпы фэйс ту фэйс.
протон1
протон1
вчера в 22:56
2031 год.Вы отклонились от заданного маршрута дом-работа-дом .Основание-отсутствие QR-кода, который дает допуск на свободное перемещение по городу.Пожалуйста, вернитесь на заданный маршрут, иначе вы будете арестваны
beefs
beefs
вчера в 22:51
вот кому то повезло...
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