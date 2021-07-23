На матче ЦСКА — «Уфа» сможет присутствовать до 1000 болельщиков

Пресс-служба ЦСКА выступила с важным заявлением накануне матча 1-го тура РПЛ против «Уфы».

Уважаемые болельщики!

ПФК ЦСКА сделал все возможное, чтобы как можно больше болельщиков смогли посетить футбольные матчи команды. Именно поэтому наш стадион, ВЭБ Арена, одним из первых был включен в реестр организаций, которые ведут деятельность по проведению спортивных мероприятий в формате covid-free зоны.

Но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и согласно требованиям Управления Роспотребнадзора по САО г. Москвы и на основании Постановления №18 Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю. на матче 1-го тура чемпионата России между ПФК ЦСКА и ФК «Уфа» сможет присутствовать до 1000 участников при наличии QR-кода и документа, удостоверяющего личность.

Доступ на матч будет осуществляться пропорционально количеству реализованных абонементов на каждую трибуну.