«Лацио» — главный претендент на защитника «Бенфики» Гримальдо

«Лацио» может подписать левого защитника «Бенфики» Алехандро Гримальдо.
Согласно источнику, римский клуб является главным претендентом на 25-летнего испанца и уже вступил в переговоры с «орлами».
«Бенфика» испытывает серьёзные финансовые проблемы, после того как президент клуба был арестован по подозрению в мошенничестве. Поэтому португальский клуб не будет препятствовать уходу Гримальдо и рассчитывает выручить с его продажи около 20 млн евро.
В услугах испанского футболиста также заинтересован «Наполи».
Ранее сообщалось о том, что «Лацио» близок к приобретению полузащитника «Вольфсбурга».