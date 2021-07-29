«Лацио» — главный претендент на защитника «Бенфики» Гримальдо

1627534164

вчера, 07:49

«Лацио» может подписать левого защитника «Бенфики» .

Согласно источнику, римский клуб является главным претендентом на 25-летнего испанца и уже вступил в переговоры с «орлами».

«Бенфика» испытывает серьёзные финансовые проблемы, после того как президент клуба был арестован по подозрению в мошенничестве. Поэтому португальский клуб не будет препятствовать уходу Гримальдо и рассчитывает выручить с его продажи около 20 млн евро.

В услугах испанского футболиста также заинтересован «Наполи».

Ранее сообщалось о том, что «Лацио» близок к приобретению полузащитника «Вольфсбурга».