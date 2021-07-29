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«Лацио» — главный претендент на защитника «Бенфики» Гримальдо

вчера, 07:49

«Лацио» может подписать левого защитника «Бенфики» Алехандро Гримальдо.

Согласно источнику, римский клуб является главным претендентом на 25-летнего испанца и уже вступил в переговоры с «орлами».

«Бенфика» испытывает серьёзные финансовые проблемы, после того как президент клуба был арестован по подозрению в мошенничестве. Поэтому португальский клуб не будет препятствовать уходу Гримальдо и рассчитывает выручить с его продажи около 20 млн евро.

В услугах испанского футболиста также заинтересован «Наполи».

Ранее сообщалось о том, что «Лацио» близок к приобретению полузащитника «Вольфсбурга».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 11:33
Ценник вполне адекватный.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:00
Но это ещё не точно!
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:01
У Лацио конечно предпочтение.
beefs
beefs
вчера в 07:59
хорошая сумма за игрока...
ОПС
ОПС
вчера в 07:59
Скорей всего так оно и будет.
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