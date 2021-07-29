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«Дженоа» близок к подписанию экс-игрока «Зенита»

вчера, 06:27

Состав «Дженоа» в ближайшее время может пополнить экс-полузащитник «Зенита» Эрнани, ныне защищающий цвета «Пармы».

Как утверждают итальянские СМИ, «грифоны» собираются арендовать 27-летнего бразильца с опцией выкупа, который станет обязательным, как только Эрнани проведёт хотя бы один матч в футболке «Дженоа». Отмечается, что сумма сделки составит 5,5 млн евро.

По слухам, на Эрнани также претендуют «Гремио» и «Галатасарай», но сам футболист предпочёл бы остаться в Италии.

Ранее появилась информация о скором переходе форварда «Дженоа» Элдора Шомурдова в один из топ-клубов Серии А.

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протон1
протон1
вчера в 22:17
Очередное южноамериканское разочарование.
ОПС
ОПС
вчера в 10:01
Пусть себе играет.
ДСА
ДСА
вчера в 07:22
Если брать в запас, то смысла нет, а одну игру он и так проведет.
sv_1969
sv_1969
вчера в 07:14
Еле вспомнил такого
mihaluch
mihaluch
вчера в 06:58
Зенит не усилил и Дженоа вряд ли усилит.
Василий 50
Василий 50
вчера в 06:57
О нем уже и не помнят
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 06:55
Зенит делает игроков дешевле
beefs
beefs
вчера в 06:42
чистка рядов продолжается...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 06:28
Зенитовцы в цене...
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