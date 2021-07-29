«Дженоа» близок к подписанию экс-игрока «Зенита»

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вчера, 06:27

Состав «Дженоа» в ближайшее время может пополнить экс-полузащитник «Зенита» Эрнани, ныне защищающий цвета «Пармы».

Как утверждают итальянские СМИ , «грифоны» собираются арендовать 27-летнего бразильца с опцией выкупа, который станет обязательным, как только Эрнани проведёт хотя бы один матч в футболке «Дженоа». Отмечается, что сумма сделки составит 5,5 млн евро.

По слухам, на Эрнани также претендуют «Гремио» и «Галатасарай», но сам футболист предпочёл бы остаться в Италии.

Ранее появилась информация о скором переходе форварда «Дженоа» Элдора Шомурдова в один из топ-клубов Серии А.