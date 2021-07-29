«Рома» договорилась об аренде Шомуродова с обязательством выкупа

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сегодня, 01:51

Экс-нападающий «Ростова» , ныне выступающий за «Дженоа», скорее всего, продолжит карьеру в «Роме».

По информации источника, римский клуб арендует 26-летнего игрока сборной Узбекистана с обязательством выкупа за 16 млн евро. «Дженоа» также будет иметь процент в случае последующей продажи футболиста. Контракт Шомуродова с «джаллоросси» будет рассчитан на 5 лет.

В последнее время сообщалось об интересе «Ромы» к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну. По слухам, римляне хотели сбить цену на иранского форварда, включив в сделку одного из трёх игроков своей команды.