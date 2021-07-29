ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

«Рома» договорилась об аренде Шомуродова с обязательством выкупа

сегодня, 01:51

Экс-нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов, ныне выступающий за «Дженоа», скорее всего, продолжит карьеру в «Роме».

По информации источника, римский клуб арендует 26-летнего игрока сборной Узбекистана с обязательством выкупа за 16 млн евро. «Дженоа» также будет иметь процент в случае последующей продажи футболиста. Контракт Шомуродова с «джаллоросси» будет рассчитан на 5 лет.

В последнее время сообщалось об интересе «Ромы» к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну. По слухам, римляне хотели сбить цену на иранского форварда, включив в сделку одного из трёх игроков своей команды.

Все новости
Слухи«Реал» назвал цену на Эдегора
Сегодня, 22:08 Комментарии5
Слухи«Астон Вилла» хочет продлить контракт с Мартинесом
Сегодня, 22:03 Комментарии2
Парочка финалистов Евро для «Сити», притаившиеся Холанд и Мбаппе. Трансферные сериалы лета-2021, которые нуждаются в развязках
Сегодня, 20:30Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии4
Слухи«Лацио» договорился с «Бордо» о трансфере Башича
Сегодня, 20:13 Комментарии4
Слухи«Вест Хэм» хочет подписать Зума
Сегодня, 19:10 Комментарии7
Слухи«Специа» хочет вновь арендовать Побегу
Сегодня, 18:16 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 13:49
Уже Ф. Романо подтвердил. И не аренда, а за 18 евролямов переходит.
Будет интересно посмотреть на Шому под руководством Мауриньо. И планы Ромы отличаются от Дженоа. Будет играть в еврокубках.
Удачи и удачи! И Элдору и Роме и Мавру!!!
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 07:30
И так в следующем году Ростов получит более 2.5 млн евро ,Шома продолжает работать на благо Ростову
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 07:24
Шома и Азмун чем то похожи,вот если Рома возьмет и Азмуна и выпустит их вместе было бы реально интересно,года 3 назад я писал что Шома и Азмун самые сильные напы в РПЛ некоторые подкалывали меня а теперь Шома уже в Роме а Дзюба в Зените )))))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:08
Возрастает вероятность продления контракта между Азмуном и Газпромом
sv_1969
sv_1969 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
сегодня в 02:36
А с чего бы это Элдор прям хуже иранца
swed27
swed27
сегодня в 02:27
Посмотрим как сработается с Моуриньо
Makao
Makao ответ Иван Тасминский (раскрыть)
сегодня в 02:17
Думаю, там вопрос в том, насколько они уверены в том, что Азмун хорошо адаптируется. Шомуродов уже успел отыграть в Италии, и показал определенный уровень именно там - прикипел, так сказать. И за него просят 16 лимонов, да ещё и с условием аренды - дико удобно. А с Азмуном они за бОльшие деньги получат бОльшие риски, да к тому же покупать придётся сразу скорее всего, да ещё и менять игрока своего. Ну либо ещё дороже покупать, но без обмена. Вот и решили так как решили
311
311 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
сегодня в 02:16
Рома разве претендует на Азмуна?)
311
311 ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 02:15
Ну пока ещё ест плов на центральном рынке Генуи!)
протон1
протон1
сегодня в 02:05
С такими темпами до Реала дойдёт. Молодец..Ещё какой-то год назад узбек Элдор ел плов на центральном рынке в Ростове и его партнёр по атаке был Ионов, а уже сегодня он живет в Риме, партнёр по атаке Джеко, под руководством великого Моура, чудеса жизни!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:05
Можно поздравить с повышением Элдора !!!
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 01:58
На лучшего форварда РПЛ Азмуна у них 18 миллионов нет, а на Шоморудова, тоже крутого форварда, без сомнений, но всё же явно более слабого нежели Азмуна - Есть. Странна
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100