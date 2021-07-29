«Рома» договорилась об аренде Шомуродова с обязательством выкупа

Экс-нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов, ныне выступающий за «Дженоа», скорее всего, продолжит карьеру в «Роме».
По информации источника, римский клуб арендует 26-летнего игрока сборной Узбекистана с обязательством выкупа за 16 млн евро. «Дженоа» также будет иметь процент в случае последующей продажи футболиста. Контракт Шомуродова с «джаллоросси» будет рассчитан на 5 лет.
В последнее время сообщалось об интересе «Ромы» к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну. По слухам, римляне хотели сбить цену на иранского форварда, включив в сделку одного из трёх игроков своей команды.
Будет интересно посмотреть на Шому под руководством Мауриньо. И планы Ромы отличаются от Дженоа. Будет играть в еврокубках.
Удачи и удачи! И Элдору и Роме и Мавру!!!
Будет интересно посмотреть на Шому под руководством Мауриньо. И планы Ромы отличаются от Дженоа. Будет играть в еврокубках.
Удачи и удачи! И Элдору и Роме и Мавру!!!