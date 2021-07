Пресс-служба «Арсенала» объявила о подписании долгосрочного контракта с защитником «Брайтона» Беном Уайтом.

Если верить слухам, то сумма трансфера составила 50 млн фунтов.

😅 The 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 signing pictures always look much nicer, right?



Here's a better angle 😉 pic.twitter.com/oPNINz9Y3f