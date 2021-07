«Байер» подписал 16-летнего воспитанника «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Икер Браво на правах свободного агента перебрался в «Байер».

По данным СМИ , 16-летний форвард не смог попасть в состав юниорской команды «сине-гранатовых» до 19 лет и принял предложение леверкузенского клуба.

🇪🇸 Iker Bravo (16) has joined the Bayer 04 youth academy from FC Barcelona! pic.twitter.com/PRNs16Kxav