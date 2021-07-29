«Байер» подписал 16-летнего воспитанника «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Икер Браво на правах свободного агента перебрался в «Байер».
По данным СМИ, 16-летний форвард не смог попасть в состав юниорской команды «сине-гранатовых» до 19 лет и принял предложение леверкузенского клуба.
🆕👦⚫️❤️‼️— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) July 28, 2021
🇪🇸 Iker Bravo (16) has joined the Bayer 04 youth academy from FC Barcelona! pic.twitter.com/PRNs16Kxav
Ранее стало известно, какой контракт «Байер» предложил нападающему «Зенита» Сердару Азмуну.
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