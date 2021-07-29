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«Байер» подписал 16-летнего воспитанника «Барселоны»

вчера, 04:44

Нападающий «Барселоны» Икер Браво на правах свободного агента перебрался в «Байер».

По данным СМИ, 16-летний форвард не смог попасть в состав юниорской команды «сине-гранатовых» до 19 лет и принял предложение леверкузенского клуба.

Ранее стало известно, какой контракт «Байер» предложил нападающему «Зенита» Сердару Азмуну.

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Все комментарии
3ton
3ton
вчера в 10:43
2022
«Байер» подписал 16-летнего воспитанника «Барселоны
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:19
Воспитают звезду.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:29
Возможно, заиграет за "Байер".
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 09:20
Получится ли в Байере?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:46
Барса талантами раскидывается
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 07:41
Может там заиграет!
swed27
swed27
вчера в 05:35
Барселона зациклилась на Месси и разбрасывается молодежью
Gahi
Gahi
вчера в 04:52
Молодой перспективный футболист который несомненно будет прогрессировать от игры к игре. Удачи
ДСА
ДСА
вчера в 04:47
Зря его Барселона воспитывала.
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