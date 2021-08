Пресс-служба «Лидса» сообщает, что клуб подписал голкипера норвежского клуба «Волеренга» .

Контракт с игроком рассчитан на четыре сезона. Сумма трансфера не разглашается.

✍️ #LUFC is pleased to announce the signing of goalkeeper Kristoffer Klaesson from Vålerenga