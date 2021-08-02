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Стало известно, с кем сыграет «Спартак» в ЛЧ, если пройдёт «Бенфику»

вчера, 13:33

Сегодня в Ньоне прошла жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Путь чемпионов

«Зальцбург» (Австрия) — «Брондбю» (Дания)
«Клуж» (Румыния) / «Янг Бойз» (Швейцария) — «Ференцварош» (Венгрия) / «Славия» Прага (Чехия)
«Мальме» (Швеция) / «Рейнджерс» (Шотландия) — «Олимпиакос» (Греция) / «Лудогорец» (Болгария)
«Црвена Звезда» (Сербия) / «Шериф» (Молдавия) — «Динамо» Загреб (Хорватия) / «Легия» (Польша)

Путь представителей лиг

«Монако» (Франция) / «Спарта» (Чехия) — «Генк» (Бельгия) / «Шахтёр» (Украина)
«Спартак» (Россия) / «Бенфика» (Португалия) — ПСВ (Нидерланды) / «Мидтьюлланд» (Дания)

Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/2022 состоятся 17 и 18 августа, ответные — 24 и 25 августа.

Недавно в «Спартаке» объяснили, почему не продают билеты на матч с «Бенфикой».

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Все комментарии
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 15:06
кому и чего ты хочешь вернуть?))))...Кроме тебя (пока еще не страдающего ДЕ-ЖАВЮ)-от того матча в Спартаке никого не осталось, не говоря уже про Марсель))))....
альсато
альсато ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 15:00
НАВАЛ-ить то мы можем!...но как потом через эту кучу (самим) бегать?))))
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 06:49, ред.
Ох и жара будет если сойдутся Динамо Загреб и Црвена Звезда )))
Шахтёру наконец-то достанется серьёзный соперник в лице Монако ))
Ну а Спартаку ещё вначале нужно пройти португалов, в чём есть сомнения...
амурец
амурец
сегодня в 02:50
ну Бенфику надо ещё пройти
протон1
протон1
вчера в 18:58
Почему бы сразу не написать статью по возможным соперникам в 1/2 ЛЧ?
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
вчера в 18:29
Црвена Загреб это будет крутой матч
Nazi
Nazi
вчера в 18:12
Ну и дорожка для Монако с Шахтером. Одна из этих симпатичных команд не попадет в ЛЧ, зато там будут какие то Людогорцы, Ференцвароши да Янг Бойзы. Тьфу ты. Очень жаль.
mtoc57
mtoc57
вчера в 17:48
раз бенфика в этом турнире (на этой стадии) - значит не так то уж и хороши у неё дела.... это футбол (ну по крайней мере со стороны португальцев),а в футболе всё возможно......
Petergoff
Petergoff
вчера в 17:32
Явно, автор хотел поглумиться, выбирая название статьи😄
112910415
112910415
вчера в 17:32
сложно будет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:31, ред.
"....Стало известно, с кем сыграет «Спартак» в ЛЧ, если пройдёт «Бенфику»... По моему , он вполне адекватно отреагировал на такой заголовок. Зачем на этом внимание заострять, когда Бенфика ближайший соперник. Причем , Бенфика посильнее будет любого из другой пары.
ildar_3871
ildar_3871 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:57
Ну вначале нужен навал )
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 16:40, ред.
Для начала надо Бенфику пройти.
Государь-посохоносец
Государь-посохоносец
вчера в 16:39
Заголовок не верный. Нужно так, -
"Бенфика сыграет с победителем пары ПСВ-Мидтьюлланд"

Аха-ха)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 4RT (раскрыть)
вчера в 16:39
В полуфинале будет марсель, надо должок вернуть
1bear
1bear
вчера в 16:38
буду болеть за любой российский клуб в Европе,но не верю....
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 16:38
Смешно Оличу и Николичу))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:37
А армейцы хваленые с кем играют?
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 16:27
Не согласен! В полуфинале Зенит обыграет Спартак!

Финал Суперкубка Европы будет по классике: Локо - Зенит!
альсато
альсато ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 16:02
даже в наше время-так не фантазировали)))))
альсато
альсато ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 16:01
как ты собираешься забить, не раскрываясь?)))))..попасть от своих ворот?))))
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 15:58
Ты хоть источник новости смотри!
Сегодня была жеребьевка раунда плей-офф ЛЧ от УЕФА. Причём здесь гадания Спартака?
Лишь бы ляпнуть!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 15:51
    Брулин
    Брулин
    вчера в 15:37
    Спартак сыграет в финале Лиги Чемпионов 2021/22. Если победит Бенфику, победителя пары ПСВ- Мидтьюланд, выйдет из группы, пройдёт все стадии плей-офф.
    ildar_3871
    ildar_3871 ответ Ravshan878 (раскрыть)
    вчера в 15:29
    Будет сложно ! Если Спартак будет играть аккуратно , не раскрываясь можно побеждать Бенфику ! Но надо первыми забить гол )
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 15:15
    Реально смешно, надо думать как Бенфику проходить а они уже гадают следующий раунд, давайте уже угадаем с кем будет играть спартак в финале, смешно.
    Вoлхв
    Вoлхв
    вчера в 15:15
    Можно дальше было бы и не продолжать
    Futurista
    Futurista
    вчера в 15:09
    Если Спартак выиграет чемпионат в этом сезоне, то в следующем будет в группе ЛЧ...инфа 100%...
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ Igo0rek (раскрыть)
    вчера в 14:57, ред.
    10 лет тому назад !!! а потом 8 лет рекорда !!!
    Igo0rek
    Igo0rek ответ trimetil (раскрыть)
    вчера в 14:55
    С Фенербахче вроде последний раз))
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