Стало известно, с кем сыграет «Спартак» в ЛЧ, если пройдёт «Бенфику»

Сегодня в Ньоне прошла жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Путь чемпионов
«Зальцбург» (Австрия) — «Брондбю» (Дания)
«Клуж» (Румыния) / «Янг Бойз» (Швейцария) — «Ференцварош» (Венгрия) / «Славия» Прага (Чехия)
«Мальме» (Швеция) / «Рейнджерс» (Шотландия) — «Олимпиакос» (Греция) / «Лудогорец» (Болгария)
«Црвена Звезда» (Сербия) / «Шериф» (Молдавия) — «Динамо» Загреб (Хорватия) / «Легия» (Польша)
Путь представителей лиг
«Монако» (Франция) / «Спарта» (Чехия) — «Генк» (Бельгия) / «Шахтёр» (Украина)
«Спартак» (Россия) / «Бенфика» (Португалия) — ПСВ (Нидерланды) / «Мидтьюлланд» (Дания)
Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/2022 состоятся 17 и 18 августа, ответные — 24 и 25 августа.
Недавно в «Спартаке» объяснили, почему не продают билеты на матч с «Бенфикой».
"Спартаку" удачи в ЛЧ, и не только создавать голевые моменты, но и реализовывать их!
"Спартаку" удачи в ЛЧ, и не только создавать голевые моменты, но и реализовывать их!
Там есть опасный полузащитник с не менее опасной фамилией.
Там есть опасный полузащитник с не менее опасной фамилией.