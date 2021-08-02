Стало известно, с кем сыграет «Спартак» в ЛЧ, если пройдёт «Бенфику»

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вчера, 13:33

Сегодня в Ньоне прошла жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Путь чемпионов

«Зальцбург» (Австрия) — «Брондбю» (Дания)

«Клуж» (Румыния) / «Янг Бойз» (Швейцария) — «Ференцварош» (Венгрия) / «Славия» Прага (Чехия)

«Мальме» (Швеция) / «Рейнджерс» (Шотландия) — «Олимпиакос» (Греция) / «Лудогорец» (Болгария)

«Црвена Звезда» (Сербия) / «Шериф» (Молдавия) — «Динамо» Загреб (Хорватия) / «Легия» (Польша)

Путь представителей лиг

«Монако» (Франция) / «Спарта» (Чехия) — «Генк» (Бельгия) / «Шахтёр» (Украина)

«Спартак» (Россия) / «Бенфика» (Португалия) — ПСВ (Нидерланды) / «Мидтьюлланд» (Дания)

Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/2022 состоятся 17 и 18 августа, ответные — 24 и 25 августа.

Недавно в «Спартаке» объяснили, почему не продают билеты на матч с «Бенфикой».