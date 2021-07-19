ГлавнаяНовостиЖеребьёвкиЛига чемпионов 2021/2022

«Спартак» сыграет с «Бенфикой». Итоги жеребьевки 3-го отборочного раунда ЛЧ

вчера, 13:38

В Ньоне прошла жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Путь чемпионов

«Динамо» Загреб (Хорватия) / «Омония» (Кипр) — «Легия» (Польша) / «Флора» (Эстония)
«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «ЧФР Клуж» (Румыния) — «Слован» (Словакия) / «Янг Бойз» (Швейцария)
«Олимпиакос» (Греция) / «Нефтчи» (Азербайджан) — «Мура» (Словения) / «Лудогорец» (Болгария)
«Кайрат» (Казахстан) / «Црвена Звезда» (Сербия) — «Алашкерт» (Армения) / «Шериф» (Молдавия)
«Мальмё» (Швеция) / ХИК (Финляндия) — «Рейнджерс» (Шотландия)
«Ференцварош» (Венгрия) /«Жальгирис» (Литва) — «Славия» (Чехия)

Путь представителей лиг

ПСВ (Нидерланды) / «Галатасарай» (Турция) — «Селтик» (Шотландия) / «Мидтьюлланд» (Дания)
«Спартак» (Россия) — «Бенфика» (Португалия)
«Генк» (Бельгия) — «Шахтёр» (Украина)
«Монако» (Франция) — «Рапид» (Австрия) / «Спарта» (Чехия)

Первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 3 и 4 августа, ответные — 10 августа.

В мае стало известно, в какой корзине при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов будет представлен «Зенит».

Все новости
Арест президента, голы Сеферовича и давние связи. «Бенфика» — худший соперник для «Спартака»
Вчера, 15:54Вадим Багров в блоге Магический шарКомментарии10
Стало известно, с кем «Сочи» может сыграть в 3-м раунде квалификации ЛК
Вчера, 15:48 Комментарии7
«Рубин» сыграет с «Судувой» или «Ракувом» в квалификации Лиги конференций
Вчера, 15:26 Комментарии30
Витория — о «Бенфике»: «„Спартак“ получил сильнейшего из возможных»
Вчера, 15:10 Комментарии43
Федун: «Матч „Спартака“ и „Бенфики“ будет особенно интересен»
Вчера, 14:00 Комментарии13
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде ЛЧ
Вчера, 13:19 Комментарии118
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Kostya P. (раскрыть)
вчера в 18:25, ред.
Да всегда украинцам везёт в последнее время, и сборной подфартило что оказалась в числе лучших команд занявших 3-и места. Вопросы будут?))
В квалифае уж точно украинским клубам напостой везёт, а Зенит с Брюгге сам в штаны наложил, но не Брюгге оказалось такой сильной командой ... Ну и не будем забывать что Брюгге чемпион Бельгии, а Генк - не пойми что, пропустивший от Зальцбурга 6 мячей в том году)))
Kostya P.
Kostya P. ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
вчера в 18:13
Как понять фразу " кто бы сомневался , что украинцам выпадет слабейшая команда" ? Украинцам постоянно везёт при жеребьёвке , когда ещё повезло?
Если говорить о сборных , то нам как раз почти всегда тотально не фартило при жеребьёвке , в отличии от сами знаете какой сборной . Да и сейчас , Генк , конечно не самый сложный вариант , но не такой уж он и простой ( Зенит и Брюгге не дадут соврать).
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
вчера в 17:51
Лучше бы досталась пара Селтик - Мидтьюлланд...хотя нет, пускай Спартак сыграет с достойным соперником, с которым любой результат будет считаться нормальным )))
Ну и кто бы сомневался что украинцам снова выпадет слабейшая команда из всех возможных...)
ЧиП
ЧиП
вчера в 17:24
Бенфика не подарок, но для меня лично только не французы в лице Монако. Не помню когда мы у лягушатников выигрывали.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 15:55
Ну все Бенфика попала , придется играть аж с самим победителем в Кубке Матч-Премьер!))))
Андрeй Попов
Андрeй Попов
вчера в 15:46
Блин Бенфика умеет играть в футбол
Лучше бы голландцев или турок)
Gunslinger
Gunslinger ответ bsww (раскрыть)
вчера в 14:46
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 14:15
    Безоговорочная победа в Кубке Матч-Премьер над Рубином Сочи и Химками даёт основание полагать, что подготовку к предстоящему сезону в РПЛ новый тренер Спартака Руй Витория провёл на должном уровне. А на сколько красно-белые готовы бороться в ЛЧ узнаем через две недели в противостоянии с хорошо знакомой для Главного тренера москвичей Бенфикой, которая в прошлом году заняла лишь третье место в национальном первенстве, но тем не менее представляет грозную силу и не прочь тоже пробиться в групповую стадии ЛЧ. Удачи москвичам на этой стадии турнира и без травм.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 14:13
    Бенфика фаворит. Надежда на Руя только, так как он отлично знает эту команду и как против неё играть. С другой стороны, если Спартак проиграет, может и лучше, так как удел наших клубов это ЛЕ и то там опозориться можем, а ЛЧ для нас недостижимый космос.
    112910415
    112910415
    вчера в 14:10
    надо обыграть Бенфику, и это возможно !
    youtomee
    youtomee ответ bsww (раскрыть)
    вчера в 14:04
    хотелось бы, чтобы эти 8 матчей были чем-то стоящим, пусть даже в ЛЕ, как вспоминаю, ЦСКА в последних сезонах в ЛЕ, о боже... лучше бы они вообще туда не попадали
    88_DEIVID
    88_DEIVID
    вчера в 14:03
    Бенфика вряд ли второй раз подряд осечку даст.
    bsww
    bsww
    вчера в 13:59
    Хорошо, что проигравший попадает в группу ЛЕ. Спартаку гарантированы 8 матчей в еврокубках. Что касается нашей "группы". Ожидают, что победят ПСВ/Галатасарай - Спартак (хоть Бенфика предпочтительнее) - Шахтёр - Монако
    протон1
    протон1
    вчера в 13:47
    Спасибо Спартаку за евросезон)))
    Стасодзюб
    Стасодзюб
    вчера в 13:47
      протон1
      протон1
      вчера в 13:46
      Говорим удачи нашим клубам. начинаем переживать в игре. эти позорятся. и начинается шквал критики. когда в России начнут радоваться начнем радоваться успехам клубов и сборной? последняя радость была в кубке уефа.
      протон1
      протон1
      вчера в 13:43
      РУЙ ясновидящий!
      SHMEL
      SHMEL
      вчера в 13:40
      Бенфика вероятнее всего похоронит мечты спартака на еврокубки...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 13:39
      Интересные пары встречаются...
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100