«Спартак» сыграет с «Бенфикой». Итоги жеребьевки 3-го отборочного раунда ЛЧ

В Ньоне прошла жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
Путь чемпионов
«Динамо» Загреб (Хорватия) / «Омония» (Кипр) — «Легия» (Польша) / «Флора» (Эстония)
«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «ЧФР Клуж» (Румыния) — «Слован» (Словакия) / «Янг Бойз» (Швейцария)
«Олимпиакос» (Греция) / «Нефтчи» (Азербайджан) — «Мура» (Словения) / «Лудогорец» (Болгария)
«Кайрат» (Казахстан) / «Црвена Звезда» (Сербия) — «Алашкерт» (Армения) / «Шериф» (Молдавия)
«Мальмё» (Швеция) / ХИК (Финляндия) — «Рейнджерс» (Шотландия)
«Ференцварош» (Венгрия) /«Жальгирис» (Литва) — «Славия» (Чехия)
Путь представителей лиг
ПСВ (Нидерланды) / «Галатасарай» (Турция) — «Селтик» (Шотландия) / «Мидтьюлланд» (Дания)
«Спартак» (Россия) — «Бенфика» (Португалия)
«Генк» (Бельгия) — «Шахтёр» (Украина)
«Монако» (Франция) — «Рапид» (Австрия) / «Спарта» (Чехия)
Первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 3 и 4 августа, ответные — 10 августа.
В мае стало известно, в какой корзине при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов будет представлен «Зенит».