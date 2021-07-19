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Федун: «Матч „Спартака“ и „Бенфики“ будет особенно интересен»

вчера, 14:00

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что противостояние между португальским клубом и «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов будет интересным из-за соперничества тренеров.

Нам достался серьезный, титулованный соперник, исторически один из самых сильных в Европе. Но уверен, Руй Витория готов к такому вызову. Это будет интересное противостояние для всех, в том числе и из-за давнего соперничества тренеров. Результат непредсказуем, но мы приложим все силы, чтобы показать наш лучший футбол.

Первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 3 и 4 августа, ответные — 10 августа.

Жеребьевка 3-го квалификационного раунда ЛЧ подарила и другие интересные пары.

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oFANATo
oFANATo
вчера в 15:37
«Матч „Спартака“ и „Бенфики“ будет особенно интересен»
У Спартака будет возможность утереть нос Зениту....который вылетал от Бенфики и не попадал в 1/4 финала ЛЧ.
Михаил Полунин
Михаил Полунин
вчера в 15:19, ред.
"Между португальским клубом и Бенфикой" - а ведь сильно сказано...

Пролетит Спартак, ой пролетит...

Защита слаба, а забить не смогут...

Прогноз, так сказать... ..
Alhunah
Alhunah ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 15:18
скажет хорошо что не монако попалось
альсато
альсато
вчера в 14:53
не понял ЛЕНЮ!...так теперь в Спартаке (за результат) только РУЙ отвечает?)))))....
drug01
drug01
вчера в 14:51
Что хотели то..... И получили!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:51
Плавно перекочуют в турнир попроще. Будут доказывать коням, что Ференцы или Лудогорцы так себе соперники. Хотя не уверен, что у них это получится...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:48
Спартак победит....
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
вчера в 14:20
Чем интересен?)))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 14:14
Результат как раз предсказуем, а вот игру посмотреть будет действительно интересно.
протон1
протон1
вчера в 14:06
но мы приложим все силы, чтобы показать наш лучший футбол.
... каждый раз так говорите а итог? Ну посмотрим
протон1
протон1
вчера в 14:04
а что скажет зухра на сей счет?
shlomo
shlomo
вчера в 14:02
Посмотрим на этот интерес
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:02
Спартак в гостях должен зацепить ничью!
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