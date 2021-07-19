Федун: «Матч „Спартака“ и „Бенфики“ будет особенно интересен»

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что противостояние между португальским клубом и «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов будет интересным из-за соперничества тренеров.
Нам достался серьезный, титулованный соперник, исторически один из самых сильных в Европе. Но уверен, Руй Витория готов к такому вызову. Это будет интересное противостояние для всех, в том числе и из-за давнего соперничества тренеров. Результат непредсказуем, но мы приложим все силы, чтобы показать наш лучший футбол.
Первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 3 и 4 августа, ответные — 10 августа.
Жеребьевка 3-го квалификационного раунда ЛЧ подарила и другие интересные пары.
У Спартака будет возможность утереть нос Зениту....который вылетал от Бенфики и не попадал в 1/4 финала ЛЧ.
У Спартака будет возможность утереть нос Зениту....который вылетал от Бенфики и не попадал в 1/4 финала ЛЧ.
Пролетит Спартак, ой пролетит...
Защита слаба, а забить не смогут...
Прогноз, так сказать... ..
Пролетит Спартак, ой пролетит...
Защита слаба, а забить не смогут...
Прогноз, так сказать... ..
... каждый раз так говорите а итог? Ну посмотрим
... каждый раз так говорите а итог? Ну посмотрим