Федун: «Матч „Спартака“ и „Бенфики“ будет особенно интересен»

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что противостояние между португальским клубом и «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов будет интересным из-за соперничества тренеров.

Нам достался серьезный, титулованный соперник, исторически один из самых сильных в Европе. Но уверен, Руй Витория готов к такому вызову. Это будет интересное противостояние для всех, в том числе и из-за давнего соперничества тренеров. Результат непредсказуем, но мы приложим все силы, чтобы показать наш лучший футбол.