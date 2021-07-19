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Витория — о «Бенфике»: «„Спартак“ получил сильнейшего из возможных»

вчера, 15:10

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал итоги жеребьёвки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Красно-белые сыграют с «Бенфикой».

Непростое, но интересное противостояние. Конечно, мы с «Бенфикой» хорошо знакомы. Жеребьёвка выбрала нам сложнейшего соперника из возможных. У нас есть цель, и мы будем биться за неё все 180 и даже больше минут. Но прямо сейчас мы сосредоточены на том, чтобы удачно стартовать в чемпионате.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун отметил, благодаря чему это противостояние будет особенно интересным.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:27
Мандохен шванцен...
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 21:31
Бенфика когечно сильный соперник но неудачно играет в гостях хоть и не люблю Спартак но в Еврокубках буду болеть за них
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 21:23
Жаль что Спартак на начальном этапе покинет ЛЧ
протон1
протон1
вчера в 20:19
нужно по чаще показывать клубам как играли Яшин. и другие топовые игроки СССр. какая была самоотдача. ведь за спиной не стояли чекисты верно?
протон1
протон1
вчера в 20:18
очень хотел бы победы наших клубов на евро аренах. но когда подводят то бывает очень грустно. вы все видели как ушел саламыч. а каким он был орденоносцем. главная фигура в футболе это болельщики. так что играйте ради своих и ради удовольствия
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:06, ред.
Даже дети знают что болельщик 12 игрок! И разве футбол не для болельщиков?!
P.S.Это надо было умудриться на фразу "наблюдайте со стороны" ворох своих домыслов выложить!)
cska1948
cska1948 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 18:51
Оказывается, сидеть на трибуне Открывашки это у вас называется непосредственно участвовать в процессе. Вот не знал, спасибо что объяснил.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 18:49
Даже и не знаю что сказать, Томь 6 раз Динамо обыгрывал!
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:45
Может ты на Открывашку на игры Спартака ходишь?! Даже не удивлюсь учитывая как вы, болельщики ЦСКА, любите Спартак повспоминать!)
cska1948
cska1948 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 18:43
А вы под каким номером в СпаМе играете, что изнутри наблюдать будете?
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:42
ЦСКА нам свою цену уже показал и не с Бенфикой а с Лудогорцем, Загребом и Ференцварошом, так что наблюдайте со стороны!
Храневец
Храневец
вчера в 18:35
Да трудный попался соперник ,лучше бы попалась Томь или Балтика !
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Jake Sully (раскрыть)
вчера в 18:31
Ну что готовы 4 месту в ЛЧ или ты как ваш Боярский считаешь что ваш Семак супер тренер? Вы сами не лучше нас в еврокубках,еще что то говоришь
cska1948
cska1948
вчера в 18:29
В матчах с Бенфикой мы узнаем истинную цену громких побед СпаМа в Кубке Париматч Премьер.
Jake Sully
Jake Sully ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:25
а ещё перед Санкт-Галленом, Легией, АЕКом и Брагой)
dzvinka
dzvinka
вчера в 18:07
поздравляю Федуна с подьемом бабла в еврокубках))) ахахахаха
Бенфика в квале - удачи))) ахахаха
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
вчера в 17:54
Почему-то я смотрю на эту предстоящую дуэль с оптимизмом )) всё же Спартак довольно уверенно смотрелся в играх с Сочи и Рубином...
альсато
альсато
вчера в 17:37
Спартак получил-ВСЕ, что заслужил)))))
dok66
dok66
вчера в 16:58
Убила фраза "180 минут и больше" . Тогда вообще ничего не светит
Bivaliy67
Bivaliy67
вчера в 16:54
Ничего сверхординарного в его словах не вижу. Каждый уважающий себя тренер лестно отзывается о команде соперника после жеребьёвки. Уверен, что примерно тоже самое скажет и Жорже.
Futurista
Futurista
вчера в 16:52
Ну если не с Виторией обыгрывать Бенфику то с кем тогда?)...удачи Спартаку!...
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 16:45
Ну он то знает, что говорит
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jake Sully (раскрыть)
вчера в 16:33
Перед Фенербахче ты мне такие же вопросики задавал
Jake Sully
Jake Sully ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:25
фантазируешь?
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:15
Умно , со стороны Руи !!! В случае неудачи, вовремя успел подстелить соломинку !!!)))
Baggio R.
Baggio R. ответ Mi6 (раскрыть)
вчера в 16:10
О Зените же не было разговора)
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:08, ред.
Они не могут быть в одной группе, так как Бавария и Челси в 1й корзине. Думаю, в группе будет Бавария, в 1/8 Челси, а в 1/4 ПСЖ. Спартак их всех пройдёт играючи!

Ну а в 1/2 предстоит Зенит. Вот там будет сложно!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:05
Пока в новостях обсуждаются только Спартаковские шансы на проход дальше. Но хотелось бы ещё услышать, как оценивают свои перспективы представители противоположной стороны.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 16:00, ред.
А Зарема считает что Монако сильнейший и радуется что спартак попал на Бенфику!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:54
рановато ты начал плакать ))))хотя тебе то уж точно виднее)))
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