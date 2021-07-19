Витория — о «Бенфике»: «„Спартак“ получил сильнейшего из возможных»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал итоги жеребьёвки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Красно-белые сыграют с «Бенфикой».
Непростое, но интересное противостояние. Конечно, мы с «Бенфикой» хорошо знакомы. Жеребьёвка выбрала нам сложнейшего соперника из возможных. У нас есть цель, и мы будем биться за неё все 180 и даже больше минут. Но прямо сейчас мы сосредоточены на том, чтобы удачно стартовать в чемпионате.
Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун отметил, благодаря чему это противостояние будет особенно интересным.
P.S.Это надо было умудриться на фразу "наблюдайте со стороны" ворох своих домыслов выложить!)
P.S.Это надо было умудриться на фразу "наблюдайте со стороны" ворох своих домыслов выложить!)
Бенфика в квале - удачи))) ахахаха
Бенфика в квале - удачи))) ахахаха
Ну а в 1/2 предстоит Зенит. Вот там будет сложно!!!
Ну а в 1/2 предстоит Зенит. Вот там будет сложно!!!