Витория — о «Бенфике»: «„Спартак“ получил сильнейшего из возможных»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал итоги жеребьёвки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Красно-белые сыграют с «Бенфикой».

Непростое, но интересное противостояние. Конечно, мы с «Бенфикой» хорошо знакомы. Жеребьёвка выбрала нам сложнейшего соперника из возможных. У нас есть цель, и мы будем биться за неё все 180 и даже больше минут. Но прямо сейчас мы сосредоточены на том, чтобы удачно стартовать в чемпионате.