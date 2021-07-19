Стало известно, с кем «Сочи» может сыграть в 3-м раунде квалификации ЛК

Стали известны возможные соперники «Сочи» по третьему квалификационному раунду Лиги конференций.
Во втором отборочном раунде турнира сочинский клуб встретится с азербайджанской «Кешлей».
Победитель этой пары в следующем раунде встретится с сербским «Партизаном» или словацким ДАК.
Первая встреча между «Сочи» и «Кешлей» состоится 22 июля.
Ранее стали известны возможные соперники «Рубина» в квалификации Лиги конференций.
О шансах соперников Сочи по квалификации не буду даже говорить! Они смехотворны!!!
О шансах соперников Сочи по квалификации не буду даже говорить! Они смехотворны!!!