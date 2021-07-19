ГлавнаяНовостиЖеребьёвкиЛига конференций 2021/2022

Стало известно, с кем «Сочи» может сыграть в 3-м раунде квалификации ЛК

вчера, 15:48

Стали известны возможные соперники «Сочи» по третьему квалификационному раунду Лиги конференций.

Во втором отборочном раунде турнира сочинский клуб встретится с азербайджанской «Кешлей».

Победитель этой пары в следующем раунде встретится с сербским «Партизаном» или словацким ДАК.

Первая встреча между «Сочи» и «Кешлей» состоится 22 июля.

Ранее стали известны возможные соперники «Рубина» в квалификации Лиги конференций.

Все новости
Арест президента, голы Сеферовича и давние связи. «Бенфика» — худший соперник для «Спартака»
Вчера, 15:54Вадим Багров в блоге Магический шарКомментарии10
«Рубин» сыграет с «Судувой» или «Ракувом» в квалификации Лиги конференций
Вчера, 15:26 Комментарии30
Витория — о «Бенфике»: «„Спартак“ получил сильнейшего из возможных»
Вчера, 15:10 Комментарии43
Федун: «Матч „Спартака“ и „Бенфики“ будет особенно интересен»
Вчера, 14:00 Комментарии13
Официально«Спартак» сыграет с «Бенфикой». Итоги жеребьевки 3-го отборочного раунда ЛЧ
Вчера, 13:38 Комментарии19
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде ЛЧ
Вчера, 13:19 Комментарии118
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 19:25
уверен что сочи даст фору. клуб голоден в играх. крепкий орешек может приподнести сюрприз
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:42
Все они проходные
Сварожич
Сварожич
вчера в 16:34
Постепенно нужно решать проблему....с начало нужно первых обыгрывать
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:23
Клуб из Азербайджана Сочи может пройти, а вот дальше будет тяжко с Партизаном бороться , почти не возможно. В любом случае пожелаю только Удачи Сочи !!!
oFANATo
oFANATo
вчера в 16:20
О, уже 22 июля игра.....у нас ещё чемпионат не начался.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 15:55
Сочи - Рубин. Будет интересный четвертьфинал или полуфинал Лиги Конференций!

О шансах соперников Сочи по квалификации не буду даже говорить! Они смехотворны!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:50
Партизан серьёзный соперник...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100