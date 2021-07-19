Арест президента, голы Сеферовича и давние связи. «Бенфика» — худший соперник для «Спартака»

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вчера, 15:54

Ларссона не увидят в Глазго, а вот Витория встретит знакомых футболистов.

Лучше бы «красно-белым» достался «Селтик»

Вернее, победитель пары шотландцев и «Мидтьюлланда». До конца июля им еще предстоит сыграть два матча. Если датчане не удивят «Селтик», то победитель дуэта сыграет против триумфатора в паре ПСВ – «Галатасарай». «Генку» достался «Шахтёр» — оппонент, который не мог выпасть «Спартаку», ведь российские и украинские клубы разводят при подобных жеребьевках.

Оставалось два варианта: или Головин, или бывшая команда Руя Витории. Кто опаснее? Разницы мало, против «красно-белых» французов было бы так же сложно, как и против португальцев. «Спартак» встретит «Бенфику», первый матч состоится или 3, или 4 августа, а ответный — 10 числа. Жаль, что не выпал самый скромный жребий, но кому сейчас легко? Полные результаты жеребьевки – вот здесь.

«Бенфика» могла навредить РПЛ годом ранее

Не стоит забывать, что переход на раунды из одного матча из-за пандемии выручил «Краснодар». Им достался победитель пары ПАОКа и «Бенфики». И хотя португальцы вели игру, упрямые греки сумели забить на один мяч больше. А с таким оппонентом, как двуглавые «орлы», «горожане» совладали – взяли две минимальные победы. Очевидно, что «Краснодар» мог не выйти в группу ЛЧ , достанься им «Бенфика».

Для португальцев тот вылет от ПАОКа был болезненным, ударил по карману. Значит, в этот раз бросят все силы, чтобы пройти в привычный групповой раунд. Для «Бенфики» поездки в Россию не являются экзотикой. Играли против «Динамо», «Локомотива», ЦСКА и «Зенита». Только против «Баварии» российские клубы выходили на поле чаще – 20 раз, а «орлы» провели с россиянами 18 матчей.

И статистика, стоит отметить, равная – по 8 побед, лишь 2 мировые. Португальцы забили 24 мяча, пропустили 23. Если сравнивать с теми же «Порту» или «Севильей» — тоже частыми соперниками без статуса «Баварии», «Реала» или «Интера», то клуб из Лиссабона обычно удобнее для россиян. Даже против шотландцев из «Рейнджерс» не получалось сыграть на победу так часто. Соперник грозный, но много раз уступал клубам РПЛ .

В Лиссабоне недавно случился большой скандал

Неделю назад президента «Бенфики» Луиша Филипе Виейру отправили под домашний арест. Суд установил огромный залог – 3 миллиона евро, ведь футбольного менеджера прокуроры подозревают в мошенничестве. Также был задержан его друг, бизнесмен Хосе Антониу душ Сантуш, а в офисе «орлов» прошли обыски.

Прошла большая операция португальских правоохранителей, задействовали свыше сотни сотрудников. Полагают, что это дело связано с облавой десятилетней давности, когда ликвидировали швейцарскую преступную группу, помогавшую португальцам отмывать деньги, а также уклонятся от уплаты налогов. В «Бенфике», разумеется, потрясены – не часто задерживают президентов таких клубов.

Через клуб проходили огромные деньги — годовой бюджет у португальцев в районе 170 млн евро. Есть возможность разгуляться мошенникам. Помним о презумпции, поэтому пока президента «Бенфики» нельзя называть виновным. Но вряд ли прокуратура Лиссабона связывалась бы с толпой фанатов столь популярного клуба и обвиняла человека без доказательств. В клубе среагировали быстро – Руй Кошта перешел с поста спортивного директора на пост президента.

Витория знает португальцев, в Москву вернется Мариу

Руй Кошта на прошлой неделе представил бывшего игрока «Локомотива». Из-за этого «Спортинг», где Жоау Мариу провел прошлый сезон, пойдет в суд. Зато «Шахтер» немножко помог «Спартаку» — забрал талантливого Педриньо за 18 млн евро. И «Арсенал» поддержал порыв – подписал Нуну Тавареша. Но массовой распродажи у «орлов» не было. Готовятся к прорыву в ЛЧ , нужно сохранить состав.

Но и усиления на фоне скандала не ждут. За два года состав «Бенфики» изменился, но жребий подбросил Рую Витории добрых знакомых. Работал с «орлами», дважды выигрывал чемпионат, брал различные кубки. В Лиссабоне не очень рады, что им достался тренер, который помогал строить команду. Зато Жорже Жезуш прекрасно знает, в каком стиле работают команды Руя Витории. Опытному тренеру будет несложно прочитать схему «Спартака».

Португальцы – однозначные фавориты, у них футболисты высоченного класса. Рыночная стоимость состава в два раза выше, чем у москвичей. Опасен атакующий хавбек Рафа Силва, много проблем может создать на своем левом фланге испанец Гримальдо. Юлиан Вайгль не так хорош, как в юности, но его возвращают к высоким стандартам в Лиссабоне. Эвертон – юркий парень. Также 22 гола наколотил в прошлом сезоне в чемпионате форвард Сеферович, что показал себя на Евро в составе Швейцарии.

«Спартак» форсировал форму, понимая расклад в ЛЧ

Не стоит забывать, что после этого раунда будет еще один. Там могут выпасть «Монако», «Спарта», «Селтик», ПСВ или «Галатасарай». Пары «Бенфики» и «Шахтёра» — сеяные, а французы и шотландцы превращаются в потенциальных соперников. Руй Витория это понимал, поэтому «Спартак» на летнем турнире смотрелся настолько мощно, забивали 4-5 голов. Готовились к раннему старту, чтобы не ползать полем в начале августа.

Посмотрим, поможет ли планирование против знакомой «Бенфики». Но важно трезво смотреть на вещи. Вероятность попадания «Спартака» в группу Лиги чемпионов откровенно низкая. Также важнее набрать много европейских пунктов, чем просто быть статистом в престижном турнире, заняв четвертое место в ЛЧ . Поскольку команда бегущая, результативная и молодая, для нее любой опыт будет полезным. Заработать можно и в Лиге Европы, где соперники в группах проще.

Повезти в квалификации Лиги чемпионов в пути представителей лиг может, но вероятность крайне низкая. Вот «Краснодару» сначала не везло, а потом подфартило. «Спартаку» такое счастье не светит, ведь если пройдут «Бенфику», то могут вылететь от «Монако», «Селтика» или остальных возможных соперников. Но есть и хорошая новость. Даже если проиграют «Бенфике» по сумме двух матчей, то попадут в Лигу Европы — сразу в групповой этап.

Также не стоит забывать, что в новом еврокубковом сезоне не будет важного правила. Стратегически многое изменилось, и «Спартаку» надо настраиваться на проход двух грозных соперников. А если нет – точно сыграют в группе Лиги Европы, где их уже ждет «Локомотив».