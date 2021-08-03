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Промес, скорее всего, пропустит матч против «Бенфики» в Лиге чемпионов

вчера, 16:28
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика20:00 Не начался

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики».

Промес, скорее всего, не сыграет. Маслов тоже не в строю. Также Мозес и Джикия получили повреждения в прошлом матче. Надеемся, они будут готовы к завтрашнему дню.

Ранее стало известно, с кем сыграет «Спартак», если пройдёт «Бенфику».

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Все комментарии
Lu4nik
Lu4nik ответ Евгений Ивановский (раскрыть)
сегодня в 00:13
а в вашем?
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 23:05, ред.
Ваши приключения в квалификации это ещё цветочки.
Ягодки вот они.
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
протон1
протон1
вчера в 20:49
Маслав куда то пропал при новом тренере. Надеюсь паряге дадут шанс. Ну только не с Бенфикой конечно.
Брулин
Брулин
вчера в 20:30
Без Мозеса и Джикии им и выходить не нужно )
1bear
1bear
вчера в 19:37
как так???готовятся к сливу вторым составом? уже "соломы накидали"
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:13
Промес - это потеря! Надеемся, что Джикия и Мозес выйдут на матч и отыграют в полную силу. Без них будет вообще беда!
1-я конная
1-я конная ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 19:08
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 18:16
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK- ответ Красно Синий воин (раскрыть)
      вчера в 17:39
      Ференцварош вас еще и в 1995 в Кубке кубков домой отправил!
      В 1998 в квалификации Молде - ЦСКА 4-0!
      В 2000 Виборг купил вам билеты домой!
      В 2003 в квалификации ЛЧ уже Вардар говорит вам "до свидания"!
      В 2012 ЦСКА достался грозный АИК со 190 места рейтинга УЕФА и снова домой!
      Ну а затем еще был период с 2013 по по 2018, когда армейцы 5 раз занимали последнее место в группе ЛЧ!
      А уже в 2019 и 2020 вы продолжили традицию занимать последнее место в группе уже в ЛЕ, к тому же еще и установив РЕКОРД по числу набранных российскими клубами в групповом этапе Лиги Европы очков! 3 очка без единой победы в группе ЛЕ еще ни один Российский клуб не набирал!
      Супервайзер
      Супервайзер
      вчера в 17:35
      Здоровья всем травмированным, но Спартак показал, что может играть, как хорошо, так и не очень вне зависимости от наличия ключевых игроков на поле.
      Так что, биться насмерть и победа будет за нами!
      Хотя, если честно, постараюсь получить удовольствие от игры вне зависимости от результата.
      ))
      Gahi
      Gahi
      вчера в 17:22
      Здоровья тем кто попал в лазарет, ну а тем кому доверят выйти на игру против Бенфики нужно выходить и играть так, чтобы матч стал одним из лучших в сезоне. Удачи
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 17:18
        YVG
        YVG
        вчера в 17:18, ред.
          makkie
          makkie ответ Красно Синий воин (раскрыть)
          вчера в 17:14
            Ironigor
            Ironigor
            вчера в 17:13
            Обидно, досадно ну ничего страшного не произошло.
            Вперёд за Победой !
            ЦСКА ПЕРВЫЙ
            ЦСКА ПЕРВЫЙ
            вчера в 17:13
            Совсем не потеря для спартака, промес сейчас выглядит также как у нас Влашич.
            КЭТиК
            КЭТиК
            вчера в 17:10
            Шансы на успех резко упали.
            Красно Синий воин
            Красно Синий воин ответ makkie (раскрыть)
            вчера в 17:09, ред.
            И этим влететь не зазорно))
            сезон 2019/20
            не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома Браге 1:2
            не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
            сезон 2016/17
            не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
            сезон 2013/14
            не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
            сезон 2011/12
            не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
            сезон 2007/08
            не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
            вчера в 17:09
            Грех плакать, состав с нужной глубиной, как минимум 15 полевых надежных.
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
            вчера в 17:08
              Алексей Коротеев
              Алексей Коротеев
              вчера в 17:07
              Здоровья ,конечно, Маслову ,а так никаких сожалений ! Но то ,что не будет Промеса - это потеря !
              stanichnik
              stanichnik
              вчера в 17:01
              Потеря существенная, но и кем заменить тоже имеется.
              112910415
              112910415
              вчера в 16:56
              и это неприятно
              Сергеевич вернулся1
              Сергеевич вернулся1
              вчера в 16:53
              К ответному матчу был бы готов. Все решится в Лиссабоне, думается. Победы Спартаку!
              Евгений Ивановский
              Евгений Ивановский ответ Lu4nik (раскрыть)
              вчера в 16:43
              Не все адекватны,из стана армейских болельщиков,хотя в вашем стане не лучше...
              Lu4nik
              Lu4nik ответ Евгений Ивановский (раскрыть)
              вчера в 16:42
              не надо ничего вспоминать, лучше пусть поддержат Спартак в ЕК
              makkie
              makkie ответ Красно Синий воин (раскрыть)
              вчера в 16:42
              Проиграть Бенфике не так зазорно, как влететь Ференцварошу и Лудогорцу с неприличным счётом.
              Евгений Ивановский
              Евгений Ивановский ответ Красно Синий воин (раскрыть)
              вчера в 16:37
              Вы лучше вспомните какие отмазы лепил Гончаренко,когда ЦСКА два года позорился в лиге Европы...
              Ангел неБесГрешен
              Ангел неБесГрешен
              вчера в 16:36
              Хреново это дело...
              Lu4nik
              Lu4nik
              вчера в 16:36
              ну зашибись! вот только Кутепова вместо Джикии еще не хватало..
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