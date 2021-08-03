Промес, скорее всего, пропустит матч против «Бенфики» в Лиге чемпионов

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вчера, 16:28

Главный тренер «Спартака» рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики».

Промес, скорее всего, не сыграет. Маслов тоже не в строю. Также Мозес и Джикия получили повреждения в прошлом матче. Надеемся, они будут готовы к завтрашнему дню.

Ранее стало известно, с кем сыграет «Спартак», если пройдёт «Бенфику».