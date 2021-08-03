Промес, скорее всего, пропустит матч против «Бенфики» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики».
Промес, скорее всего, не сыграет. Маслов тоже не в строю. Также Мозес и Джикия получили повреждения в прошлом матче. Надеемся, они будут готовы к завтрашнему дню.
Ранее стало известно, с кем сыграет «Спартак», если пройдёт «Бенфику».
Ягодки вот они.
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
Ягодки вот они.
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
В 1998 в квалификации Молде - ЦСКА 4-0!
В 2000 Виборг купил вам билеты домой!
В 2003 в квалификации ЛЧ уже Вардар говорит вам "до свидания"!
В 2012 ЦСКА достался грозный АИК со 190 места рейтинга УЕФА и снова домой!
Ну а затем еще был период с 2013 по по 2018, когда армейцы 5 раз занимали последнее место в группе ЛЧ!
А уже в 2019 и 2020 вы продолжили традицию занимать последнее место в группе уже в ЛЕ, к тому же еще и установив РЕКОРД по числу набранных российскими клубами в групповом этапе Лиги Европы очков! 3 очка без единой победы в группе ЛЕ еще ни один Российский клуб не набирал!
В 1998 в квалификации Молде - ЦСКА 4-0!
В 2000 Виборг купил вам билеты домой!
В 2003 в квалификации ЛЧ уже Вардар говорит вам "до свидания"!
В 2012 ЦСКА достался грозный АИК со 190 места рейтинга УЕФА и снова домой!
Ну а затем еще был период с 2013 по по 2018, когда армейцы 5 раз занимали последнее место в группе ЛЧ!
А уже в 2019 и 2020 вы продолжили традицию занимать последнее место в группе уже в ЛЕ, к тому же еще и установив РЕКОРД по числу набранных российскими клубами в групповом этапе Лиги Европы очков! 3 очка без единой победы в группе ЛЕ еще ни один Российский клуб не набирал!
Так что, биться насмерть и победа будет за нами!
Хотя, если честно, постараюсь получить удовольствие от игры вне зависимости от результата.
))
Так что, биться насмерть и победа будет за нами!
Хотя, если честно, постараюсь получить удовольствие от игры вне зависимости от результата.
))
Вперёд за Победой !
Вперёд за Победой !
сезон 2019/20
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома Браге 1:2
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2019/20
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома Браге 1:2
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик