Щенников прошел обследование. Он получил травму в матче с «Уфой»

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26 июля 2021, 19:41

Защитник ЦСКА получил повреждение в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы» (1:0). Пресс-служба «армейцев» сообщает, что сегодня футболист прошёл обследование.

Защитник «армейцев», получивший повреждение в домашнем матче с «Уфой», прошел МРТ в Москве. Обследование выявило у Георгия повреждение мягких тканей правой голени. О сроках возвращения Щенникова в общую группу ЦСКА сообщит дополнительно.