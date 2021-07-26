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Щенников прошел обследование. Он получил травму в матче с «Уфой»

26 июля 2021, 19:41
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Защитник ЦСКА Георгий Щенников получил повреждение в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы» (1:0). Пресс-служба «армейцев» сообщает, что сегодня футболист прошёл обследование.

Защитник «армейцев», получивший повреждение в домашнем матче с «Уфой», прошел МРТ в Москве. Обследование выявило у Георгия повреждение мягких тканей правой голени. О сроках возвращения Щенникова в общую группу ЦСКА сообщит дополнительно.

Перед матчем с «Уфой» травму получил один из лидеров ЦСКА.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 00:20
Хорошо что обошлось...травма не такая серьезная.
протон1
протон1
26 июля в 22:22
Здоровья, русский Марсело!
Caniggia
Caniggia
26 июля в 20:32
Так получилось, что два самых травматичных российских игрока (Дзагоев и Щенников) выступают за один клуб. И вот опять Георгий! Здоровья!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
26 июля в 20:10
Первый тур, а уже двое травмированы ( Никола и Жора). Хреновое начало.
Скорейшего выздоровления ребятам.
sv_1969
sv_1969
26 июля в 19:56
Здоровья парню
mihaluch
mihaluch
26 июля в 19:54
Не чего страшного скоро будет здоров.
Leha-ha50
Leha-ha50
26 июля в 19:53
Жорику здоровья и скорейшего возвращения.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 июля в 19:42
Здоровья всем травмированным...
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