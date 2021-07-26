Селихов приступил к беговой работе на поле

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что голкипер команды Александр Селихов продолжает восстановление после травмы.
С сегодняшнего дня футболист приступил к беговой работе на поле.
Александр Селихов продолжает восстановление после недавней травмы. Сегодня он приступил к беговой работе на поле 💪— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 26, 2021
Рады видеть, Саша! 🔴⚪️ pic.twitter.com/oWz49KdkT9
Ранее стало известно, на какой срок выбыл Селихов.
А вообще радует, что начал тренироваться.
Здоровья Саше!
А вообще радует, что начал тренироваться.
Здоровья Саше!