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Селихов приступил к беговой работе на поле

26 июля 2021, 16:42

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что голкипер команды Александр Селихов продолжает восстановление после травмы.

С сегодняшнего дня футболист приступил к беговой работе на поле.

Ранее стало известно, на какой срок выбыл Селихов.

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Все комментарии
протон1
протон1
26 июля в 18:18
Какой-то он ужасно хрустальный... Впервые вижу такого вратаря
Антон Белянкин
Антон Белянкин
26 июля в 17:08
Скорейшего восстановления.
makkie
makkie
26 июля в 16:54
Ну бегать наверное можно сразу после операции по вправлению пальца на руке.
А вообще радует, что начал тренироваться.
Здоровья Саше!
mihaluch
mihaluch
26 июля в 16:51
Больше не травмироваться.
ЮЗИК
ЮЗИК
26 июля в 16:44
Ждём Санино возвращения
shlomo
shlomo
26 июля в 16:43
Здоровья и быстрее в строй!
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