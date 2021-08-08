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Глушаков: «Я хочу играть в сборной России. С Карпиным пока не разговаривал»

08 августа 2021, 21:53

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что хочет вернуться в состав сборной России. Последний раз Глушаков играл за сборную России в 2018 году.

Я хочу играть в сборной России. С Карпиным я пока не разговаривал. Но даже если меня не вызовут на отборочные матчи чемпионата мира в Катаре, я не завершу карьеру в сборной.

Про меня уже три года говорят, что я старый и рывков мало делаю. По итогу получается, что я все еще бегаю и приношу пользу команде. Зачем смотреть на цифры, лучше посмотрите на футбольное поле.

Главный тренер национальной команды Валерий Карпин уже успел пообщаться с некоторыми игроками «Спартака», которые выступают за сборную России.

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Все комментарии
альсато
альсато
09 августа 2021 в 12:32
в тех сыгранных на евро матчах-Сб.РОССИИ пробежала (суммарно) больше соперников с кем встречалась!...в нашем списке были и старики,и пешеходы, и те. кто нам не нравится-тоже бежали!...вывод: МЫ БЕЖАЛИ, но НЕ ИГРАЛИ!
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ zim289 (раскрыть)
09 августа 2021 в 08:38
Ахаха)))) Зачет!!!
КЭТиК
КЭТиК
09 августа 2021 в 04:52
Вполне возможный вариант.
протон
протон ответ Gahi (раскрыть)
09 августа 2021 в 03:13
думаю после трех литров . он печень бережёт. у него печень вываливается за живот)
протон
протон
09 августа 2021 в 03:13
дайте дорогу молодым. повесьте свои кеды на гвоздь. да что же такое?. в сборной куча старых. вот Жиркова уважаю он пахарь.
Gahi
Gahi
09 августа 2021 в 01:40
Раньше Глушаков пил самогон трехлитровыми банками, а теперь наверное пьёт два раза больше.
sv_1969
sv_1969
09 августа 2021 в 00:01
Денис ну 3)))
zim289
zim289
08 августа 2021 в 23:47
Не надо!
Землянин
Землянин
08 августа 2021 в 23:41
Спасибо, поржал 🎃
4увак
4увак
08 августа 2021 в 23:07
хотеть не вредно)
Ravshan878
Ravshan878
08 августа 2021 в 22:46
Ещё за сборную пригласите Деточкина.🤣 )))
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
08 августа 2021 в 22:37, ред.
он это пьяный сказал? Зачем смотреть на цифры? вообще то аналитика игровых качеств в футболе 21 века играет чуть ли не главную роль, или он думает что специалистов нанимают, и нацепляют на игроков жилетки-трекеры просто для красоты? Успокоился бы уже, помощник. Лучше уж пусть бегает какой нибудь молодой перспективный чем пенсионер помощник Химок.

П.С. И кстати очень странно что вызов в сборную оказывается зависит от разговора с тренером, а не от показателей в футболе. Походу Глушак жестко чуть спалил систему. Но в принципе в нашем футболе иначе быть и не может, и так все знают как это решается у нас.
ЮЗИК
ЮЗИК
08 августа 2021 в 22:24
Желание есть, можно попробовать
Антон Белянкин
Антон Белянкин
08 августа 2021 в 22:23
И я хочу... Надо с Карпиным поговорить...
25процентный клоун
25процентный клоун
08 августа 2021 в 22:08
Респект, за тебя
zooveterinar
zooveterinar
08 августа 2021 в 22:07
Место заработать надо!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
08 августа 2021 в 22:07
У нас и так куча старичков в команде, еще и Дениски только не хватало. Стас превратил сборную в команду пешеходов , бегать не надо , на Дзюбу грузи , а там как получится. Все , пора кардинально омолаживать команду, иначе мы и прибалтам начнем лететь.
Ждем списка сборников, надеюсь , что там молодежь будет доминировать.
Всем здоровья.
Рулон Обоев
Рулон Обоев
08 августа 2021 в 22:06
Обьективно: сбитый летчик.
Caniggia
Caniggia
08 августа 2021 в 22:04
Какая сборная ему? В Миллеровку, в родной колхоз доигрывать и самогон глушить!
d_fincher
d_fincher
08 августа 2021 в 22:02
Даже если его не вызовут. О как.

Кажется, кто то не перестал пить самогон еще с чемпионского сезона и слива Карреры.
Futurista
Futurista
08 августа 2021 в 22:01
Денис...ну какая сборная?)...иди ты в баню...
Ironigor
Ironigor
08 августа 2021 в 21:59
В песочнице тебе уже пора играть , в танчики !!!)))
Genosse Schulman
Genosse Schulman
08 августа 2021 в 21:54
Карпина скоро самого уберут.
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