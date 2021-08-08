Глушаков: «Я хочу играть в сборной России. С Карпиным пока не разговаривал»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что хочет вернуться в состав сборной России. Последний раз Глушаков играл за сборную России в 2018 году.
Я хочу играть в сборной России. С Карпиным я пока не разговаривал. Но даже если меня не вызовут на отборочные матчи чемпионата мира в Катаре, я не завершу карьеру в сборной.
Про меня уже три года говорят, что я старый и рывков мало делаю. По итогу получается, что я все еще бегаю и приношу пользу команде. Зачем смотреть на цифры, лучше посмотрите на футбольное поле.
Главный тренер национальной команды Валерий Карпин уже успел пообщаться с некоторыми игроками «Спартака», которые выступают за сборную России.
Ждем списка сборников, надеюсь , что там молодежь будет доминировать.
Всем здоровья.
Ждем списка сборников, надеюсь , что там молодежь будет доминировать.
Всем здоровья.