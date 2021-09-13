Новосельцев: «Были близки к тому, чтобы набрать 3 очка в матче с ЦСКА»

Защитник тульского «Арсенала» прокомментировал ничью в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (2:2).

Хорошо, что дали бой ЦСКА , но обидно, что не получилось набрать три очка, хотя были близки к этому. С нашей стороны были очень неплохие отрезки в этом матче, несколько раз здорово выбегали в контратаки и могли забить еще. Но самое главное, что мы проявили характер, не уступили в борьбе.

Мой гол в ворота «армейцев»? Это стандартное положение, находился в той точке, где и должен быть в таких ситуациях. Всё удачно получилось. Было бы идеально, если бы этот гол стал победным.