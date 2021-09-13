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Новосельцев: «Были близки к тому, чтобы набрать 3 очка в матче с ЦСКА»

13 сентября 2021, 12:01
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник тульского «Арсенала» Иван Новосельцев прокомментировал ничью в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (2:2).

Хорошо, что дали бой ЦСКА, но обидно, что не получилось набрать три очка, хотя были близки к этому. С нашей стороны были очень неплохие отрезки в этом матче, несколько раз здорово выбегали в контратаки и могли забить еще. Но самое главное, что мы проявили характер, не уступили в борьбе.

Мой гол в ворота «армейцев»? Это стандартное положение, находился в той точке, где и должен быть в таких ситуациях. Всё удачно получилось. Было бы идеально, если бы этот гол стал победным.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
13 сентября в 17:43
Готовьтесь хорошо к следующей игре может и получиться одержать победу. Удачи
Beekeeper
Beekeeper
13 сентября в 15:32
если бы могли, то взяли. Вам повезло, то что вы вообще ничью увезли.
Alean
Alean
13 сентября в 15:22
Арсенал отстоял ничью, это хороший результат
протон
протон
13 сентября в 14:22
наиграли на ничью команды. вот и всё!
Leha-ha50
Leha-ha50
13 сентября в 14:22
Скорее могли и очка лишиться, так что счет на табло и нечего воду зря лить.
2ag7aaw7ymxf
2ag7aaw7ymxf
13 сентября в 13:58
Если б Калугину тренером поставили, Новосельцев всех порвал бы
Союзник противников
Союзник противников
13 сентября в 13:09
Если брать последние 15-20 минут,то это высказывание выглядит смешно.Бегали у своих ворот,как пареные зайцы.
ДСА
ДСА
13 сентября в 13:01
ЦСКА просто повезло.
112910415
112910415
13 сентября в 12:48
качество игры хорошее
asraeil
asraeil
13 сентября в 12:48
В концовке играть бросили...
6tay6fk84qeb
6tay6fk84qeb
13 сентября в 12:20
Тут он прав
Против ЦСКА
Против ЦСКА
13 сентября в 12:20
Играть нужно до конца
sv_1969
sv_1969
13 сентября в 12:19
Надо взять а потом говорить
drug01
drug01
13 сентября в 12:12
Очень близко были
shlomo2
shlomo2
13 сентября в 12:11
Немного не дотерпели...но играли хорошо!
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