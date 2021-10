Полузащитник , на которого претендовал «Ньюкасл», продлил свое соглашение с клубом.

Новый договор футболиста рассчитан до лета 2025 года.

💙 #Kamara2025#RangersFC are today delighted to announce midfielder @GlenKamara4 has agreed a new contract with the club until the summer of 2025.