«Наполи» намерен выкупить Замбо у «Фулхэма»

Итальянский «Наполи» впечатлён игрой полузащитника Андре-Франк Замбо Ангисса, которого клуб арендовал у «Фулхэма». За итальянской командой закреплено право выкупа игрока за 15 млн евро. Однако неаполитанцы, которые демонстрируют в этом сезоне впечатляющую статистику, не готовы отдавать такую сумму. Они намерены сесть за стол переговоров с англичанами для снижения ценника.
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