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«Наполи» намерен выкупить Замбо у «Фулхэма»

23 сентября 2021, 23:10

Итальянский «Наполи» впечатлён игрой полузащитника Андре-Франк Замбо Ангисса, которого клуб арендовал у «Фулхэма». За итальянской командой закреплено право выкупа игрока за 15 млн евро. Однако неаполитанцы, которые демонстрируют в этом сезоне впечатляющую статистику, не готовы отдавать такую сумму. Они намерены сесть за стол переговоров с англичанами для снижения ценника.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ azimuth62 (раскрыть)
24 сентября в 15:44
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ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 сентября в 06:01
За 15 млн особо никого не купишь, так что берите пока не поздно.
ДАША Д
ДАША Д
24 сентября в 03:48
Вполне нормальный ценник, если игра нравится
azimuth62
azimuth62
24 сентября в 01:22
Как можно сделать две ошибки в слове неаполитанцы?
протон
протон
23 сентября в 23:17
чувак хорош, но очень уж мяч передерживает и часто идёт в бессмысленный дриблинг, тем самым сбивая темп атаки, либо теряя мяч
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