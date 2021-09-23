«Наполи» намерен выкупить Замбо у «Фулхэма»

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23 сентября 2021, 23:10

Итальянский «Наполи» впечатлён игрой полузащитника , которого клуб арендовал у «Фулхэма». За итальянской командой закреплено право выкупа игрока за 15 млн евро. Однако неаполитанцы, которые демонстрируют в этом сезоне впечатляющую статистику, не готовы отдавать такую сумму. Они намерены сесть за стол переговоров с англичанами для снижения ценника.