«Брайтон» сегодня впервые в истории может возглавить таблицу АПЛ

Английскому «Брайтону» сегодня может покориться историческое достижение. Клуб впервые за свою 120-летнюю историю может единолично возглавить турнирную таблицу английской Премьер-лиги. Для этого «чайкам» нужно будет обыграть «Кристал Пэлас» в 6-м туре высшей лиги Англии, итоговую таблицу которой недавно спрогнозировал суперкомпьютер.

Примечательно, что остальные 19 участников нынешнего розыгрыша АПЛ когда-то в своей истории занимали промежуточное первое место в таблице первенства страны.

0 — @OfficialBHAFC have never spent a night at the top of the English top-flight — something that each of the other 19 current @PremierLeague clubs have done. Opportunity.



Should they beat C.Palace tonight, they'll end the night in 1st place. We look at the data on @OptaAnalyst.