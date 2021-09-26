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Моуриньо повторил негативное достижение Луиса Энрике

26 сентября 2021, 23:58
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Рома» потерпела поражение в римском дерби с «Лацио» в рамках 6-го тура Серии А (2:3).

Это дерби для главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо стало первым. Португальский специалист стал первым с 2011 года тренером «Ромы», который уступил в своем дебютном матче с «Лацио».

В сезоне-2011/12 в римском дерби уступил возглавлявший тогда «Рому» Луис Энрике.

После Энрике «Рому» до назначения Моуриньо возглавляли семь тренеров.

Еще недавно «Рома» под руководством Моуриньо показывала впечатляющую статистику.

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Все комментарии
galem72
galem72
27 сентября в 10:38
Да уж! Это не Салернитану обыгрывать. В Дерби тренерскую мысль нужно проявлять, с чем у партка туговато. ))
Caniggia
Caniggia
27 сентября в 08:36
Моуру уже начинает надоедать эта работа. Тренировки, тренировки, игры, опять тренировки... Сколько можно уже? Итак уже 6 туров оттренировал! Пора бы уже и о себе подумать, о неустойке! Хватит, своё в Роме уже сполна отработал!
dgqazxaq3d5u
dgqazxaq3d5u
27 сентября в 07:17
Этим точно не похвастаться
ДСА
ДСА
27 сентября в 07:14
Не всегда же ему только хорошие рекорды ставить.
Leha-ha50
Leha-ha50
27 сентября в 06:53
Ну так Лацио не погулять вышли , очки всем нужны.
ЮЗИК
ЮЗИК
27 сентября в 06:34
Маур неплохо начинает, потом плохо заканчивает
sv_1969
sv_1969
27 сентября в 05:28
Могли и ничейку зацепить
ОПС
ОПС
27 сентября в 05:24
Все нормально.
Gahi
Gahi
27 сентября в 05:12
Это первый сезон поэтому всякое может случится, главное что команда Рома показывает достаточно хорошую игру. Удачи
Ironigor
Ironigor
27 сентября в 01:25
Лацио уступить в гостях ничего зазорного нет.
1bear
1bear
27 сентября в 01:13
...то ли ещё будет ой-ой-ой...
STVA 1
STVA 1
27 сентября в 00:30
Не удивительно!Моур стал спецом по неустойкам))
протон
протон
27 сентября в 00:14
Самый слабый претендент на зону ЛЧ, нестабильная и слабо организованная команда, играют вспышками. В каждом матче у соперника несколько железобетонных момента, но стоит только на это намекнуть - персофаны Моуриньо тут же налетят. Не вижу за счет чего Рома попадет в зону ЛЧ, пока что есть и фарт и удобный график и травм нет, со временем проблемы начнут появляться и тогда Рома просто поплывет по таблице вниз
протон
протон
27 сентября в 00:12
Первый после Луиса Энрике называется вторым, если что
Раньше Моура xватало на три сезона а сейчас только на три тура, увы
протон
протон
27 сентября в 00:12
Получается не первый, если до него Луис Энрике проигрывал… или я не понимаю русский язык.
drug01
drug01
27 сентября в 00:09
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