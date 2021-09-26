Моуриньо повторил негативное достижение Луиса Энрике

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26 сентября 2021, 23:58

«Рома» потерпела поражение в римском дерби с «Лацио» в рамках 6-го тура Серии А (2:3).

Это дерби для главного тренера «Ромы» стало первым. Португальский специалист стал первым с 2011 года тренером «Ромы», который уступил в своем дебютном матче с «Лацио».

В сезоне-2011/12 в римском дерби уступил возглавлявший тогда «Рому» .

После Энрике «Рому» до назначения Моуриньо возглавляли семь тренеров.

Еще недавно «Рома» под руководством Моуриньо показывала впечатляющую статистику.