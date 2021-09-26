Моуриньо повторил негативное достижение Луиса Энрике

«Рома» потерпела поражение в римском дерби с «Лацио» в рамках 6-го тура Серии А (2:3).
Это дерби для главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо стало первым. Португальский специалист стал первым с 2011 года тренером «Ромы», который уступил в своем дебютном матче с «Лацио».
В сезоне-2011/12 в римском дерби уступил возглавлявший тогда «Рому» Луис Энрике.
После Энрике «Рому» до назначения Моуриньо возглавляли семь тренеров.
Еще недавно «Рома» под руководством Моуриньо показывала впечатляющую статистику.
Раньше Моура xватало на три сезона а сейчас только на три тура, увы
Раньше Моура xватало на три сезона а сейчас только на три тура, увы