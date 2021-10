Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Роджер Хант скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

В составе сборной Англии Хант становился чемпионом мира в 1966 году. За «Ливерпуль» он выступал с 1958 по 1969 год.

«Roger Hunt comes second to no-one in his importance in the history of Liverpool FC, that much is clear.»



Jürgen Klopp has paid tribute to the legendary Sir Roger Hunt.

