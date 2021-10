Умер лучший бомбардир в истории «Тоттенхэма» Джимми Гривз

В возрасте 81 года скончался известный в прошлом футболист «Тоттенхэма» и «Челси» .

Гривз выступал за «Челси» в 1957–1961 годах и забил 124 гола в 157 играх за клуб. За «Тоттенхэм» (1961-1970) Джимми забил 220 голов в 321 матче чемпионата Англии.

Гривз остается лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма».

We are deeply saddened to learn of the passing of Jimmy Greaves at the age of 81.



Jimmy was part of our @FIFAWorldCup-winning squad and scored a remarkable 44 goals in 57 games for the #ThreeLions.



All of our thoughts are with his family, friends and former clubs. pic.twitter.com/CetXiwD25l