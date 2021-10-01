«Атлетико» поборется с «Реалом» за нападающего «Пеньяроля»

Мадридский «Атлетико» хочет приобрести нападающего «Пеньяроля» Агустина Альвареса. «Матрасники» составят конкуренцию в подписании игрока мадридскому «Реалу», который ранее интересовался этим 20-летним талантом из Уругвая.
Ориентировочная стоимость трансфера – 20 млн евро. «Атлетико» может включить в контракт игрока пункт о проценте от будущей продажи, который сможет получить «Пеньяроль». Таким способом «матрасники» хотят склонить выбор уругвайцев в свою пользу.
Ранее стало известно, что «Атлетико» нашёл нового «Де Брюйне» в чемпионате Польши.
Несмотря на свой не совсем высокий рост 177 см в Пеньяроле играет на острие нападения, и менее чем за год в 38 матчах чемпионата забил 18 голов. Так же отлично проявил себя в южноамериканском розыгрыше кубка Copa SudAmericana забил уже 10 голов в этом розыгрыше
Конечно Атлетико лично для меня кажется более подходящим вариантом, там и тренер южноамериканец,и в последние годы было много игроков из Уругвая...но и Реал сдаваться не будет,тут имя и величие явно погромче!
Удачи парню!
Несмотря на свой не совсем высокий рост 177 см в Пеньяроле играет на острие нападения, и менее чем за год в 38 матчах чемпионата забил 18 голов. Так же отлично проявил себя в южноамериканском розыгрыше кубка Copa SudAmericana забил уже 10 голов в этом розыгрыше
Конечно Атлетико лично для меня кажется более подходящим вариантом, там и тренер южноамериканец,и в последние годы было много игроков из Уругвая...но и Реал сдаваться не будет,тут имя и величие явно погромче!
Удачи парню!