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«Атлетико» поборется с «Реалом» за нападающего «Пеньяроля»

01 октября 2021, 08:30

Мадридский «Атлетико» хочет приобрести нападающего «Пеньяроля» Агустина Альвареса. «Матрасники» составят конкуренцию в подписании игрока мадридскому «Реалу», который ранее интересовался этим 20-летним талантом из Уругвая.

Ориентировочная стоимость трансфера – 20 млн евро. «Атлетико» может включить в контракт игрока пункт о проценте от будущей продажи, который сможет получить «Пеньяроль». Таким способом «матрасники» хотят склонить выбор уругвайцев в свою пользу.

Ранее стало известно, что «Атлетико» нашёл нового «Де Брюйне» в чемпионате Польши.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
01 октября в 10:02
Альварос буквально ворвался во взрослый футбол
Несмотря на свой не совсем высокий рост 177 см в Пеньяроле играет на острие нападения, и менее чем за год в 38 матчах чемпионата забил 18 голов. Так же отлично проявил себя в южноамериканском розыгрыше кубка Copa SudAmericana забил уже 10 голов в этом розыгрыше
Конечно Атлетико лично для меня кажется более подходящим вариантом, там и тренер южноамериканец,и в последние годы было много игроков из Уругвая...но и Реал сдаваться не будет,тут имя и величие явно погромче!
Удачи парню!
Gahi
Gahi
01 октября в 09:17
Агустино Альварос молодой перспективный футболист, который в сентябре дебютировал в составе сборной команды Уругвая против команды Боливии в отборочном турнире к Чемпионату Мира 2022 года, смог в этой игре отличиться забить гол, а команда в этом матче победила со счётом 4-2. Так что борьба за этого футболиста будет непростой, хотя его старшие товарищи по сборной Диего Годин и Луис Суарес всегда могут помочь ему советом, ну а решать будет сам Альварос за какую команду ему играть и на каких условиях. Удачи
ОПС
ОПС
01 октября в 08:55
Посмотрим, чья возьмет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 октября в 08:35
Пусть Реал себе заберает!
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