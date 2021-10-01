«Атлетико» поборется с «Реалом» за нападающего «Пеньяроля»

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01 октября 2021, 08:30

Мадридский «Атлетико» хочет приобрести нападающего «Пеньяроля» . «Матрасники» составят конкуренцию в подписании игрока мадридскому «Реалу», который ранее интересовался этим 20-летним талантом из Уругвая.

Ориентировочная стоимость трансфера – 20 млн евро. «Атлетико» может включить в контракт игрока пункт о проценте от будущей продажи, который сможет получить «Пеньяроль». Таким способом «матрасники» хотят склонить выбор уругвайцев в свою пользу.

Ранее стало известно, что «Атлетико» нашёл нового «Де Брюйне» в чемпионате Польши.